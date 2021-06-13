صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة الكندية يضيف إلى مقتنياته على الرغم من التصحيح الحاد في السوق

تام شمس - الأحد 13 يونيو 2021 11:55 مساءً - لم يتذبذب الطلب على بيتكوين (BTC) بين المستثمرين الكنديين وسط أحدث تصحيح للأسعار، مما يوفر دليلًا إضافيًا على أن المشاركين في السوق يستفيدون من الأسعار المخفضة بشكل كبير.

وقد جمع صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من بربوس الذي تم إطلاقه في فبراير، ١٩٦٩٢,١٤٩ بيتكوين اعتبارًا من ١٣ يونيو، وفقًا لبيانات بايبت. حيث أضاف صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة ٢٨٤.٥١ عملة بيتكوين خلال الأيام السبعة الماضية وما يقرب من ٢٠٠٠ بيتكوين منذ ١٥ مايو.

لم يمنع الانهيار الهائل في السعر المستثمرين الكنديين من السعي للتعرض لعملة بيتكوين. المصدر: بايبيت

في الواقع، أضاف الصندوق المتداول بالبورصة إلى مقتنياته خلال الانهيار المفاجئ في ١٩ مايو الذي شهد انخفاض بيتكوين إلى ما دون ٣٠٠٠٠ دولار قبل أن يتعافى بسرعة.

بسعر بيتكوين الحالي الذي يبلغ حوالي ٣٦٠٠٠ دولار، تبلغ قيمة صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من بربوس أكثر من ٧٠٩ ملايين دولار. تضخمت الأصول إلى أكثر من ١,٣ مليار دولار في أقل من شهرين من العمليات.

ووفقًا للفني بيزانتين جينرال، تشير التدفقات الواردة إلى صندوق بيتكوين المتداولة بالبورصة من بربوس إلى أن الكنديين ليسوا قلقين بشأن حركة سعر بيتكوين على المدى القصير.

في الواقع، على نطاق زمني أقصر، كانت حركة سعر بيتكوين مصدر قلق للمضاربين على الارتفاع. ظلت العملة المشفرة الرئيسية تحت ٤٠ ألف دولار خلال الشهر الماضي، مع رفض كل محاولة لاستعادة هذا المستوى بحزم. وقد ساهم التقاء الانهيارات الفنية وضعف المعنويات والعناوين السلبية في حركة السعر الهبوطية.

لا يزال المحللون منقسمين حول مسار دورة سوق بيتكوين. إذ يعتقد البعض أننا ما زلنا على المسار الصحيح لكسر المستويات المكونة من ثلاثة أرقام هذا العام، بينما يعتقد البعض الآخر أننا نتجه نحو سوق هابطة. وتدل التدفقات الداخلة إلى صندوق بربوس على أن العديد من المستثمرين يتجاهلون التقلبات قصيرة الأجل لصالح وجهة نظر طويلة الأجل.