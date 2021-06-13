سعر بيتكوين يمكن أن يصل إلى ٨٥ ألف دولار خلال أشهر مع انقلاب المؤشرات صعوديًا - تقرير

تام شمس - الأحد 13 يونيو 2021 05:43 مساءً - لا تزال بيتكوين (BTC) أقل من المتوسط ​​المتحرك الرئيسي وهذا "ليس علامة صعودية"، حسبما جاء في تقرير جديد، ولكن علامات الارتداد قد ظهرت أخيرًا.

ففي آخر تحديث للسوق صدر يوم ١١ يونيو، سلطت مجموعة التداول "ديسنتريدر" الضوء على ثلاثة مؤشرات على السلسلة تدعو إلى استمرار صعودي وشيك لزوج بيتكوين مقابل الدولار.

المؤشرات تشبه فترة ما بعد مارس ٢٠٢٠

أمضت بيتكوين الآن ما يقرب من شهر أقل من المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم (DMA). وهذا أمر مقلق، حما تحذر ديسنتريدر، إذ إن العوامل الخارجية مثل المشاعر الجيوسياسية لا تزال تلقي بثقلها على المعنويات.

ولخص التحديث أن "بيتكوين قد أبقت السوق في حالة تأهب حيث تستمر في النطاق بين الدعم الأسبوعي عند ٣٢٠٠٠ دولار والمقاومة على المدى القريب للمتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم حاليًا عند ٤٢٠٠٠ دولار".

"عدم اليقين بعد الانهيار الأخير والمخاوف بشأن إعلان الرئيس بايدن في قمة جي ٧ في نهاية الأسبوع المقبل حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع العملة المشفرة فيما يتعلق بهجمات برامج الفدية الأخيرة، تعمل على خفض الأسعار في الوقت الحالي."

استمرت بيتكوين في النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت كتابة هذه المقالة، تم التداول بالقرب من ٣٦٠٠٠ دولار وسط علامات قليلة على سحق المقاومة بالقرب من ٤٠٠٠٠ دولار.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

لحسن الحظ، مع ذلك، تشير العديد من مقاييس القوة على السلسلة الآن إلى أن الارتداد من مرحلة هبوطية داخل سوق صاعدة بشكل عام في طريقه الآن.

وهي أمور معروفة جيدًا - معنويات العناوين النشطة ونسبة ربح الإنتاج المنفق (SOPR) وانحراف المخزون إلى التدفق. وقد تمت تغطية الأخيرين على نطاق واسع بواسطة كوينتيليغراف.

في الوقت نفسه، تقيس العناوين النشطة إذا ما كانت بيتكوين في ذروة الشراء أو ذروة البيع عند نقطة سعر معينة بالنسبة إلى عدد العناوين النشطة على بلوكتشين.

مثل نسبة ربح الإنتاج المنفق، فإن المؤشر حاليًا في نفس الوضع كما هو الحال بعد تسجيل السوق الهابطة في ديسمبر ٢٠١٨ وانهيار مارس ٢٠٢٠.

وعلى هذا النحو، إذا أعاد التاريخ نفسه، فالسبيل الوحيد هو الصعود.وأوضح التحديث "تلقينا نفس الإشارة بالأمس، مما يشير إلى أن سعر بيتكوين أمام الدولار كان في ذروة البيع بالنسبة للعناوين النشطة على السلسلة ويمكن أن يكون الآن جاهزًا للارتداد خلال الأسابيع المقبلة".

مؤشر معنويات عنوان بيتكوين النشط اعتبارًا من ١١ يونيو. المصدر: ديسنتريدر

٨٥٠٠٠ دولار في غضون أشهر؟

ومن المقرر أيضًا عودة الارتفاع إلى خط مسار المخزون إلى التدفق، وهو أمر يقول منشئه، بلان بي، إنه سيشكل "مفاجأة" لولا حدوث ذلك.

وسط الآمال في أن زوج بيتكوين مقابل الدولار سيظل يصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار هذا العام، توقع ديسنتريدر أن الأمر قد يستغرق شهورًا فقط قبل أن تعود بيتكوين إلى المسار الصحيح.

وخلص إلى أنه "على الرغم من أننا قد لا نحتشد بقوة وسرعة هذه المرة، لم يتغير شيء جوهريًا مع طريقة عمل بيتكوين، ولم ينكسر شيء، نحن نشهد الكثير من التغطية الإعلامية السيئة بعد ارتفاع قوي في بداية العام".

"لذلك قد نرى السعر يشق طريقه مرة أخرى إلى خط التدفق للسهم في الأشهر المقبلة. وهذا يعني أعلى مستويات جديدة على الإطلاق لبيتكوين دولار قبل نهاية هذا العام، حيث أن خط المخزون إلى التدفق ثابت حاليًا بسعر ٨٥٠٠٠ دولار".