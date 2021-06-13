ما هي عملة بايننس BNB ولماذا يجب أن تكون في محفظتك

يثير ظهور أنواع معينة من العملات البديلة AltsCoins في السوق العديد من الأسئلة. على وجه الخصوص ، يهتم المستخدمون بجدوى ظهور عملة بايننس Binance او رمز BNB والتي ظهرت في السنوات القليلة الماضية بشكل قوي قي السوق ولها شعبية كبيرة في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي مما جعل سعرها يرتفع جدا. حتى الآن Price او سعر العملة الرقمية BNB في الطريق نحو مئات الدولارات، و قد تصبح قيمتها أعلى في السنوات المقبلة مقابل معدلات كبيرة، نظرا لأنها العملة الخاصة بأكبر شركة التداول بينانس لتداول وبيع وشراء الأصول والعملات المشفرة، وكل حامل لهذه العملة رقمية أو رمز بي إن بي تكون له العديد من المميزات على المنصة. فما هي عملة BNB اذا؟ او بايننس كوين Binance Coin؟

اليوم سوف سنتحدث عن الأصل الرقمي المميز أو أحد الأقوياء بين العملات المشفرة Cryptocurrency عملة BNB. احتلت العملة المرتبة بين العشر عملات المشفرة الأوائل حسب تصنيف Coinmarketcap (الترتيب يتغير لهذا راجع المصدر وقت ما قرأت هذا الموضوع). على الرغم من أن العديد من منصات تداول العملات المشفرة الأخرى ، بعد منصة Binance ، بدأت في إصدار الرموز المميزة الخاصة بها ، لم ينجح أحد في تكرار نجاح عملة Binance. تعد عملة BNB واحدة من أكثر العملات المشفرة إثارة للاهتمام وفريدة من نوعها المتاحة حاليًا ، ويعتقد العديد من خبراء التشفير الرائدين أنها تتمتع بمستقبل إيجابي نظرا للنجاح المتواصل التي تعرفه منصة Binance. ولكن لم يكن من الممكن أن يكون الرمز المميز BNB ، ولا بورصة Binance نفسها موجودة إذا لم يجد مؤسسها القوة للتغلب على العديد من الصعاب التي واجهها سوق العملات المشفرة عند ظهور المنصة اول مرة.

تخيل موقف ان تبيع عقاراتك وتسثمرت كل الأموال في أسهم مشروع واعد ، على أمل الحصول على دخل جيد ، وبعد ذلك بأسبوع ، انخفض السعر ثلاث مرات. العديد لن يتحملوا، وقد يندموا على اليوم الذي عرفوا فيه الاستثمار أو التداول، لكن متخصص تكنولوجيا المعلومات الصيني Changpeng Zhao ، بعد أن وقع في مثل هذا الموقف ، لم يستسلم ولم يفزع، إنما واصل حلمه نحو تحقيقه و الذي نراه الان في أول منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة في العالم.

عندما أصبح الصيني المفلس مهتمًا بعملة البيتكوين المشفرة في عام 2014 ، أدرك على الفور أن الذهب الرقمي المشفر سيجعله مليونيراً. وبعد ذلك باع منزله واستبدل ماله بعملة البيتكوين BTC ، والذي كان يتم تداوله في ذلك الوقت بحوالي 600 دولار لكل عملة. في نهاية العام ، انخفض سعر البيتكوين إلى 350 دولارًا ، وفي نهاية يناير 2015 ، بشكل عام ، انخفض إلى 215 دولارًا. هذه النزلات تعد كارثة لمستثمر صيني فقير ، لكن Changpeng Zhao حافظ على أمله في البيتكوين ولم يتخلص منه ولم بتذمر كما يفعل أي شخص لو نزل السعر 1 دولار. و بالفعل الصيني الان أصبح ثريًا و ظهر في أكبر مجلة للأعمال ‘فوربس’ و الان يمتلك أكبر مجمع للعملا ت المشفرة تساوي ملايير الدولارات Binance و عملة مشفرة BNB لامركزية قيمتها تتراوح بين 30 و 40 دولار، يمكن تداولها بأي عملة أخرى ETH، BTC ، XRP، USDT ،USD ، EURO، حتى أن كلمة Binance بدأت تتصدر كلمات البحث الأكثر تداولا عبر جوجل Google و محركات البحث الأخرى.

موضوع كامل يتحدث عن مؤسس منصة Binance و عملة BNB : كيف نجحت منصة تداول الأصول المشفرة ومؤسس بينانس Binance

على العموم بايننس، بينانس Binance هي إمبراطورية تشفير كاملة ، بالإضافة إلى سوق العملات و التداول الفوري بين العملات المشفرة و العملات التقليدية و العديد من الخدمات الأخرى التي لا تعد.

هنا تجد شرح كامل لمنصة Binance : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أصل رمز BNB ، ونكتشف الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله ، ولماذا يجب تضمينه في المحفظة الاستثمارية الخاصة بك ؟ ولماذا تحتاجه إن كانت منصة التداول المختارة لديك هي Binance.

الرمز Token الرقمي لتبادل و التداول في بورصة العملات المشفرة باينانس BNB. هي أحد الأصول التي يمكن للجميع استخدامها داخل منصة تداول العملات الرقمية المشفرة بيناس فهي عملة لا تعتمد لا على التعدين لا السحابي ولا الرقمي الخاص إنما هي عملة مصدرة في عدد محدود لإستخدامها في العديد من المنصات أو تداولها أو حتى الاحتفاظ بها و هي صالحة من أجل البيع و الشراء على العديد من المنصات الأخرى. عند امتلاك Binance Coin ، يمكنك الاعتماد على الخصومات على المعاملات عند اجراء أي تداول، سحب، او ايداع عبر منصة بايننس Binance، وبالنسبة للاعبين الكبار في السوق التداول ، فإن هذه المدخرات و الخصومات في مصاريف التداول تحدث فرقا كبيرا جدا.

بدون عملة BNB ، لن تكون Binance Futures بايننس العقود الآجلة والخدمات المبتكرة الأخرى جذابة للمتداولين الكبار الذين يمكنهم توفير رسوم إضافية عند دفع الرسوم عن طريق الاحتفاظ بمبلغ معين من الرموز BNB في ميزانياتهم للتداول و التبادل. يمكن لمالكي عملة Binance أن يكسبوا من تخزين الأصل ، وإتمام المعاملات مباشرة مع الأطراف المقابلة على منصة P2P ، وتوفير العمولات ببساطة.

مستخدمو العملات المشفرة Cryptocurrencies و المتداولين و الذين يتاجرون بالعملات المشفرة، الآن يعرفون الكثير عن منصة تداول Binance الشهيرة. حيث من المعروف أيضًا أن منصة بينانس Binance هي أول بورصة للعملات المشفرة و الرموز المشفرة في العالم و لها عملة BNB الخاصة بها، و هي منصة مشاركة في تحديد أسعار العملات المشفرة و تقديم البيانات المهمة عن العملات المشفرة و سوق Cryptocurrency و صناعة Crypto.

تاريخ عملة BNB

يُعد العرض الأولي للعملة ICO، الذي يُترجم على أنه “عرض العملة الأولي” ، شكلًا شائعًا لجذب الاستثمار في عالم العملات المشفرة في بداية المشروع. خلال ICO ، يمكن لحاملي العملات المشفرة العاديين تحويل أموالهم (غالبًا الى Bitcoin أو الايثيريوم Ethereum) إلى فريق يعمل على إطلاق شركة ناشئة ، والتي بدورها توفر لهم العملات المشفرة الخاصة بالشركة في المقابل ، والتي سيتم استخدامها لاحقًا في المشروع المنفذ. تتمثل ميزة ICO في أنها لا تسمح لك فقط بالحصول على رأس مال لبدء المشروع ، ولكن أيضًا لتجمع مسبقًا قاعدة من العملاء المحتملين للمنتج المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإكمال الناجح للعرض الأولي للعملة والإصدار اللاحق للمشروع هو إعلان ممتاز وطريقة جيدة لجذب انتباه مجتمع العملات المشفرة.

كما حدث مع منصة بينانس حيث عقد Binance مشروعه الأولي لعملة BNB في يوليو 2017 ، حيث تمكنت الشركة من جمع 15 مليون دولار. وكانت النتيجة إصدار منصة تداول و تبادل العملة المشفرة الخاصة بها المسماة Binance Coin او BNB ، والتي تم توزيعها بين المشاركين في عرض العملة الأولي والمستثمرين الآخرين.

من الناحية الفنية ، تم أنشاء Binance Coin كرمزًا مميزًا عبر بروتوكول ERC20 في سلسلة بلوكشين الاثريوم Ethereum blockchain. تم إصدار ما مجموعه 200،000،000 BNB. الأن تقريبا تم حرق نصف تلك العملات و القضاء عليها من أجل رفع قيمة العملة خصوصا بع أن تم اصدرا بلوكشين Binance الخاصة و التي من خلالها تم تحول عملة Binance اليها.

كيف و ماذا نعني بحرق العملة المشفرة

حرق العملات هو عملية إزالة العملات من التداول بشكل دائم ، مما يقلل من إجمالي العرض. من أجل شرح كيفية تحقيق ذلك وكيف تعمل عملية الحرق للعملات المشفرة ، سنستخدم عملة BNB (التي كانت على بروتوكول ERC-20) كمثال. يمكن العثور على العقد السابق لـ BNB أثناء وجوده على شبكة Ethereum عبر الرابط التالي : https://etherscan.io/address/0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52#code.

عندما كان BNB لا يزال جزءًا من شبكة Ethereum ، أجرى Binance أحداث حرق العملة BNB بشكل دوري من خلال استخدام وظيفة عقد ذكية تُعرف باسم وظيفة النسخ. كان يتم حرق عملات BNB كل ثلاثة أشهر، مما ادى الى تدمير قيمة 100،000،000 BNB، وهو ما يمثل 50% من إجمالي BNB الذي تم إصداره عند الأطلاق الأولي لعملة BNB و هو (20000000 BNB).

ومع ذلك، يعتمد مقدار عملات BNB المراد حرقها على عدد الصفقات التي يتم إجراؤها في البورصة خلال فترة 3 أشهر. لذلك بعد كل ربع سنة ، تحرق Binance عملات BNB وفقًا لحجم التداول الإجمالي. و هذا ما يعطي للعملة قيمة في سوق العملات المشفرة الأمر الذي جعلها تصبح العملة العاشرة في ترتيب أكبر العملات من حيث القيمة السوقية. ربما يتحدث الترتيب مع الوقت راجع موقع Coinmarketcap للتأكد من الترتيب الصحيح.

مبدأ عملة BNB

عملة BNB هي الرمز الأصلي لسلسلة كتل بايننس Binance blockchain ، وهي عبارة عن نظام بسيط من نظير إلى نظير مع إنتاجية عالية وقابلية للتوسع. يستخدم Binance آلية توافق الآراء البيزنطية (BFT) لحماية Blockchain ، والمعروف أيضًا Byzantine Fault Tolerance. تم اختراع مهمة الجنرالات البيزنطيين مرة أخرى في الألفية الماضية كمعضلة منطقية أدت إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم الاستيلاء على أكثر من 33% من عقد نظام معين من قبل المتسللين ، فهذا محكوم عليه بالفشل. ولكن بفضل BFT ، يمكن حل تلك المشكلة ومقاومة الهجمات الدخيلة بنجاح.

تحتوي الشبكة على مجموعة قليلة من الوظائف ، ولكن المعاملات فيها تتم على الفور تقريبًا ، ويتم إنشاء الكتل في أقل من ثانية واحدة ، وهي قادرة على تحمل أعلى عدد من المعاملات. لا تدعم Binance Chain العقود الذكية ، وقد تم التضحية بهذا الخيار لزيادة الأداء ، ولكنه يسمح بنشر مشروعات Blockchain التابعة لجهات خارجية على Binance Launchpad. وهذا يعني أن نظام Binance البيئي ، في الواقع ، منافس لـ Ethereum ، وقد تحولت بعض المشاريع إليه بالفعل. على سبيل المثال ، نظام Aeron البيئي (ARN) ، ومنصة Enjin للألعاب التي رمزها ENJ ، وبروتوكول تدريب الشبكة العصبية RAVEN PROTOCOL ، ومنصة الألعاب GTEX ، وشبكة CanYa المستقلة اللامركزية (CAN). بالطبع ، هذا يضمن لهم على الفور إدراجهم في بورصة Binance.

ما هي عملة Binance بالتفصيل

Binance Coin هي العملة المشفرة الصادرة عن بورصة Binance ، ويتم تداولها برمز BNB. تعمل عملة Binance الأن على سلسلة الكتل الخاصة بها Binance Chain بعدما كانت لمدة سنتين تقريبا على Ethereum blockchain بمعيار ERC 20 ، و التي كان لها حد صارم يبلغ 200 مليون عملة BNB الأن أصبح عدد العملات المتداول في العالم 100 مليون عملة لا غير.

تعمل عملة BNB على تشغيل نظام Binance البيئي وهي العملة الأصلية لسلسلة Binance.

لدى عملة BNB عدة حالات استخدام ناهيك عن استخدامها و تداولها في العديد من المنصات الأخرى كمنصة Huobi و KuCoin و منصات اخرى عالمية.

يمكنك استخدامه لدفع رسوم التداول في Binance Exchange

يمكنك استخدام BNB للمشاركة في مبيعات الرمز المميز المستضافة على Binance Launchpad

المزيد والمزيد من البائعين يقبلون BNB كطريقة دفع

عملة BNB أيضا تستخدم على المنصة اللامرزية للنداول Binance DEX (منصة Binance النسخة اللامركزية)

ما هو استخدام BNB؟

لقد ذكرنا بالفعل أن BNB لديها العديد من حالات الاستخدام. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام BNB لدفع نفقات السفر وشراء الهدايا الافتراضية و الأصول الرقمية المشفرة و العملات المشفرة الأخرى و البديلة مثل Litecoin و Bitcoin وغير ذلك الكثير، يمكن بيع عملة BNB مقال عملة مستقرة كعملة بايننس المستقرة BNBUSD. دعنا نلقي نظرة على كيف يمكن لـ BNB مساعدتك في رسوم التداول Trading Fees و الحصول على Discount دائما عبر المنصات التي تقبل BNB.

عند التداول او الاستثمار Investing في Binance Exchange ، ستتحمل كل صفقة رسومًا قياسية قدرها 0.1% (يتم تحديد رسوم التداول حسب حجم التداول الشهري وممتلكاتك من عملات BNB). يمكنك إما دفع رسوم التداول باستخدام الأصول التي تتداولها أو يمكنك دفعها ب BNB. إذا اخترت الدفع بعملة BNB ، فستحصل على خصم خاص على رسوم التداول الخاصة بك.

لذلك ، إذا كنت تتداول كثيرًا على Binance ، فيجب أن تفكر في الحصول على المزيد من BNB واستخدامها لدفع الرسوم الخاصة بك. ضع في اعتبارك أن الخصم لرسوم التداول يتبع جدولًا محددًا ، لذا تأكد من مراجعة جدول رسوم التداول الفوري الحالي على المنصة. من الجدير بالذكر أيضًا أن منصة Binance Futures Platform تتبع جدول رسوم مختلفًا قليلاً.

لا يزال لدى BNB الكثير في المستقبل. ترقبوا المزيد من الأخبار حول الميزات القادمة عبر موقنا.

من أين تشتري عملة Binance؟

إن وتيرة تطور منصة التشفير Binance مثيرة للإعجاب. يحتل المشروع المزيد والمزيد من المجالات الجديدة في السوق الرقمية. لذلك ، بدأ العديد من المستثمرين في الاهتمام بعملة Binance.

من الأفضل شراء هذا الأصل الرقمي في البورصة الأصلية، غير أنه توجد العديد من الخيارت الأخرة التي يمكن من خلالها شراء عملة BNB، لأنها عملة موجودة على كل المنصات الأخرى. يمكن شراء عملة BNB عبر العدد من خيارات مقابلة، مقابل تيثر Tether مقابل عملة BUSD المستقرة و عملة البيتكوين، الإثر، يمكن أن تجد قائمة العملات المشفرة مقابل BNB عبر الرباط التالي : BNB Market.

أصدرت شركة Binance مؤخرًا لإمكانية الحصول على بطاقة بنكية بايننس. تقوم بطاقة Binance بكل ما تفعله بطاقة الدفع العادية ، بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى. إنها تعمل مثل البطاقة البنكية العادية الصادرة عن البنك الذي تتعامل معه، في هذه الحالة حسابك على منصة Binance الخاص بك. يمكنك ببساطة شحن بطاقتك باستخدام تطبيق Binance Card باستخدام Bitcoin أو BNB ، ويمكنك الدفع و الشراء بها و سحب الأموال مت الصراف الالي في أي مكان في العالم.

يمكن شراء عملة Binance وبيعها بالدولار الأمريكي من حساب بنكي رقمي مثل FDIC أو Genesis Block أوعبر الصراف الآلي CoinFlip ، وكذلك من حسابك المصرفي عبر التحويلات البنكية العادية.

آفاق عملة BNB المشفرة

إن توقع مستقبل مشريع البلوكشين blockchain معينة و العملات المشفرة شيئ صعب ، ولكن دعونا نحاول النظر الى كيفية تطور العملة المشفرة BNB عبر هذه الثلاث عوامل :

الوضع الحالي لمنصة Binance والسوق الرقمي بشكل عام.

مؤشرات السنوات السابقة.

خيارات لاستخدام الرموز المميزة خارج البورصة.

ترتبط عملة Binance بأداء البورصة. إذا استمرت في الازدهار ، فيجب أن ترتفع قيمة العملة من الناحية النظرية. لقد مرت الشركة بالعديد من التغييرات في فترة زمنية قصيرة. شركة Binance تفتح العديد من المكاتب في بلدان مختلفة ، توسع قائمة الخدمات، تدعم المزيد والمزيد من العملات الوطنية، الدولار، اليورو… يتمتع المشروع بمجتمع مخلص ونشط ، وعلى المدى الطويل ، يجب أن يؤدي هذا بالتأكيد إلى زيادة الطلب على رمز BNB.

عنصر آخر من عروض Binance هو منصة إطلاق مشاريع التشفير حيث يتم إطلاق عملات جديدة بناءا على IEO (عروض التبادل الأولية). هذه الطريقة هي الحديثة في جمع الأموال والأكثر قانونية وتنظيمًا من ICO. إذا استمر عدد IEOs التي تمر عبر Launchpad ، فيمكن أن تستفيد منها عملة Binance نظريًا.

يرتبط نجاح المشروع بالطلب على العملات المشفرة بشكل عام ، وخاصة بسعر البيتكوين. في العامين الماضيين ، تعافى رمز BNB من عام 2018 الصعب ، وارتفع إلى ذروته في يونيو 2019 ، ثم بدأ في الانزلاق ، وارتفع مؤخرًا مرة أخرى وانخفض قيمته مرة أخرى، و الان حتى كتابة هذا الموضوع في اواخر ديسمبر 2020 السعر وصل حتى 34 دولار.

من حيث التطبيق العملي ، عملة Binance ليست فقط لأولئك الذين يستخدمون منصات التبادل. مع نمو شعبيتها على مر السنين ، ظهرت استخدامات أخرى أيضًا. تمامًا مثل Bitcoin ، يمكن استخدامه للتداول أو للدفع مقابل السلع والخدمات. باستخدام رمز Binance ، يمكنك حجز الرحلات الجوية وغرف الفنادق ، ودفع ثمن المشتريات في المزادات والخدمات المستقلة.

تداول أو احتفظ بعملة BNB عبر الرابط التالي : BNB/USD/BTC/ETH