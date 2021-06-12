نيكسو في ميامي: عملاقة حسابات الفائدة للعملات الرقمية تتحدث عن التمويل اللامركزي والتبني المؤسسي

تام شمس - السبت 12 يونيو 2021 11:55 مساءً - في حين أن التمويل اللامركزي قد سرق العرض بأرقام كبيرة خلال العام الماضي - ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) الذي تمت مراقبته عن كثب بشكل ملحوظ بما يقرب من ٨٠٠٪، حيث ارتفع من ٢٠ مليار دولار في بداية عام ٢٠٢١ إلى ١٥٧ مليار دولار في ذروة مايو - وبالمثل، تمتعت الخدمات المالية المشفرة المركزية بنمو هائل.

ووفقًا لـ كالين ميتودييف، كبير المحللين الماليين والمؤسس المشارك في نيكسو، نمت شركة حساب التوفير المشفر أربعة أضعاف لتصل إلى ١٥ مليار دولار في الأصول تحت الإدارة، وتوسعت إلى ١,٧ مليون عميل، ولديها ميزات جديدة مثل وظيفة تبادل الأصول المضمنة في المنصة.

التقت نيكسو وكوينتيليغراف لفترة وجيزة فقط في ميامي عبر محادثة قصيرة في معرض بيتكوين الفني الذي ترعاه نيكسو - أحد المعالم البارزة في قاعة المؤتمرات. ومع ذلك، التقينا مع ميتودييف لإجراء مقابلة مكتوبة بعد فترة وجيزة من انتهاء الجنون للتحدث حول ارتفاع المقاييس الرئيسية، والمخاطر التي يشكلها التمويل اللامركزي على نموذج نيكسو، والمسار للمضي قدمًا من أجل التبني المؤسسي.

التكيف مع التمويل اللامركزي

عندما يتعلق الأمر بصعود التمويل اللامركزي، يرى ميتودييف سقفًا واضحًا من حيث الارتفاعات التي يمكن أن يصل إليها نظرًا لبعض ميزاته الأساسية غير المصرح بها.

وقال: "نحن مفتونون بالفرص التي قد يوفرها مجال التمويل اللامركزي وتجد ميزة في مفاهيم الأتمتة واللامركزية". ومع ذلك، فهذه مساحة تحتاج إلى التوافق مع السياسات والمعايير المؤسسية من أجل البقاء والازدهار على نطاق واسع على المدى الطويل. تعمل نيكسو وفقًا لتوجيهات مكافحة غسيل الأموال/ ممارسات اعرف عميلك الرسمية وبروتوكولات الامتثال، والتي لا يتم اعتمادها حاليًا من قِبل مجال التمويل اللامركزي."

ومع ذلك، لا تزال الشركة تتعقب المجالات الناشئة عن كثب، وهي "منفتحةً على التعلم واعتماد أفضل الممارسات الجديدة من أي مصدر في أي وقت، بما في ذلك مجال التمويل اللامركزي."

في الوقت الحالي، يتخذ هذا شكل عدد قليل من المبادرات التي ربما تهدف إلى جعل نيكسو أكثر جاذبية لمستخدمي التمويل اللامركزي. وهي تشمل وظائف الحوكمة لتوكن نيكسو - الذي انخفض إلى ١,٩١ دولار من أعلى مستوياته عند ٤ دولارات في وقتٍ سابق من العام - وحملة الشفافية التي، على الرغم من أنها قد لا تنافس المعلومات على السلسلة، يقول ميتودييف إنه يأمل أن يقود المجال.

بدأت أحدث مبادراتنا #نيكسو_للشفافية بإلقاء الضوء على ترتيبات الوصاية والتغطية التأمينية لدينا. ونحن نوظف شركاء متعددين لاستكمال الإطار المؤسسي لشركة نيكسو ونرغب في أن نتحلى بالشفافية بشأن التفاصيل".

الامتثال والاعتماد

نظرًا لأن التبني المؤسسي يبدو مقيدًا دائمًا بالمشاكل القانونية والتنظيمية، يجادل ميتودييف بأن نيكسو يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في إشراك أموال البنوك الكبيرة في مجال العملات المشفرة.

"يعلن بعض الناس أن الخدمات المالية القائمة على بلوكتشين يجب أن تنفصل عن النظام المصرفي التقليدي وأن تزدهر بطريقة ما في فقاعة صغيرة خاصة بها. لقد وجدنا أن مثل هذه الآراء هزلية وخيالية تمامًا في النظام المالي الحديث للقرن الحادي والعشرين ".

وأشار إلى أن نمو العملاء المؤسسي كان "أسيًا"، وأن المبالغ كانت غير عادية في بعض الأحيان: نيكسو قادرة على مساعدة المؤسسات على تكديس واقتراض ما يزيد عن "١ مليار دولار" في أصول العملات المشفرة.

ويشير إلى أن البيئة التنظيمية لا تزال غامضة، قائلًا إنه "من الصعب الامتثال إذا لم يتم وضع مجموعة كاملة من القواعد للشركات، مثل نيكسو،" ولكن الشركة تسعى جاهدة لتكون متوافقة حيثما كان ذلك ممكنًا. علاوة على ذلك، على عكس ما يعتقده العديد من بناة التمويل اللامركزي، فإن التنظيم الواضح قد يساعد الفضاء أكثر من إلحاق الضرر به.