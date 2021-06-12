هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تحظر البورصات من التعامل مع أنواع معينة من التوكنات بما في ذلك التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - السبت 12 يونيو 2021 03:48 صباحاً - وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند على إرشادات تحظر بورصات العملات المشفرة في الدولة من دعم أربعة أنواع مختلفة من التوكنات في حالات معينة.

في إعلان يوم الجمعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، قالت الهيئة التنظيمية إن الأمين العام "روينفادي سوانمونغكول" قد وافق على إرشادات بورصات العملات المشفرة، الإخطار رقم ١٨/٢٥٦٤ بشأن "القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بممارسة أعمال الأصول الرقمية"، يوم الأربعاء لتصبح سارية المفعول. تحظر القواعد الجديدة التبادلات التايلاندية من التعامل مع التوكنات المستندة إلى الميم، والتوكنات المستندة إلى المعجبين، والتوكنات غير القابلة للتلف (NFTs) والتوكنات الصادرة من البورصة.

المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية

بالنسبة للتوكنات الصادرة عن البورصات، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن أي عملات مشفرة يجب أن تتوافق بدقة مع الأوصاف الواردة في التقارير الرسمية الخاصة بكل منها بالإضافة إلى أي إرشادات حالية للأصول الرقمية. إذا لم تستطع البورصات تلبية هذه الشروط، قالت الهيئة التنظيمية إنها ستضطر إلى إزالة التوكن. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن البورصات التايلاندية لديها ٣٠ يومًا لتحديث قواعدها الخاصة بإدراج التوكنات لتكون متوافقة مع الإرشادات الجديدة.

يُزعم أن هذا التغيير في السياسة سيؤثر على التوكنات بما في ذلك دوجكوين (DOGE)، وهي عملة مشفرة قائمة على الميم ارتفع سعرها بشكل كبير منذ العام الماضي، بالإضافة إلى بيتكاب كوين (KUB)، وهو التوكن الأصلي لبورصة العملات المشفرة المحلية التي تحمل نفس الاسم.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند عددًا من الإرشادات والبيانات للمتداولين الأفراد وشركات العملات المشفرة هذا العام، وأحيانًا مع رد فعل عنيف من الجمهور. اقترحت الهيئة التنظيمية مبلغ مليون بات - ما يقرب من ٣٢٠٠٠ دولار - وهو الحد الأدنى لمتطلبات الدخل السنوي للاستثمار في العملات المشفرة في تايلاند، وألمح المسؤولون إلى أن المستثمرين يجب أن يحضروا دورة تدريبية في تداول العملات المشفرة أو اجتياز اختبار لإثبات معرفتهم.