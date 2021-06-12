توكن غير قابل للإتلاف للصورة التي ألهمت دوجكوين يُباع مقابل ٤ ملايين دولار

تام شمس - السبت 12 يونيو 2021 02:42 صباحاً - شهدت دوجكوين اهتمامًا كبيرًا في عام ٢٠٢١ جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعارها الدراماتيكي. وبالاستفادة من هذا الارتفاع في الاهتمام، باع شخص ما توكن غير قابل للإتلاف (NFT) للصورة التي تستند إليها العملة المشفرة دوجكوين (DOGE).

ويقرأ وصف التوكن غير القابل للإتلاف: "الصورة الأصلية التي بدأت كل شيء"، الذي تم بيعه في فيري.أوكشن. يشرح الوصف قائلًا: "تم التقاط هذه الصورة لكلب شيبا إينو يُدعى "كابوسا" بواسطة مالكه أتسوكو ساتو في ١٣ فبراير ٢٠١٠"، مضيفًا:

"بعد مشاركتها على مدونتها الشخصية جنبًا إلى جنب مع سلسلة الصور الشهيرة الأخرى تحت عنوان "التنزه مع كابوسو-تشان"، استمرت هذه الصور في إطلاق ميم دوجي وانتشرت على الويب منذ ذلك الحين - ليس هناك ما هو أكثر شهرة من هذا صورة."

وفقًا لموقع المزاد، قام مستخدم يُدعى @kabosumama بسك التوكن غير القابل للإتلاف في ٣١ مايو. وصل العرض الأول في ٨ يونيو من مستخدم على استعداد لدفع ٦,٥ إيثريوم (ETH) مقابل القطعة. ثم تصاعدت العطاءات من هناك. حيث تمت المراهنة على العرض الفائز البالغ ١٦٩٦,٩٠ إيثريوم - أي أكثر من ٤ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة - في ١١ يونيو.

ارتفع سعر دوجكوين إلى ما فوق ٠,٧٠ دولار لكل عملة، بعد أن ازداد بشكل كبير في عام ٢٠٢١. ومع ذلك، فقد انخفض الأصل بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، بما يتماشى مع بقية سوق العملات المشفرة مؤخرًا، حيث يتم تداوله عند ٠,٣١ دولار تقريبًا في وقت كتابة المقالة.