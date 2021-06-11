كيف تحصل على البيتكوين Bitcoin بالمجان؟

الكثير من الاشخاص الذين حققوا ثروة من البيتكوين حصلوا أولاً على البيتكوين Bitcoin بالمجان عبر صنابير البيتكوين. اليوم لا يزال هناك عدد من الطرق للحصول على البيتكوين بالمجان ،عبر AirDrop والهبات وبرامج الإحالة و صنابير البيتكوين، منصات البيع و الشراء، المتاجر الإلكترونية، و عبر العديد من الطرق التي قد تراها غير مفيدة.

شراء عملة البيتكوين أو أي عملة مشفرة حصلت على قيمتها مع الوقت تعد استثمارًا قويا خصوصا مع بدأ الدول بهم ان العملات المشفرة تأتي بفرص قوية للعالم المالي.

إذا لم تتمكن من شراء البيتكوين، يمكنك كسب عملات البيتكوين مجانًا عبر الإنترنت. لا يدرك الكثير من الناس أن طرق كسب البيتكوين المجانية لاتزال قائمة و ستبقى دائما قائمة مادام أن سوق العملات المشفرة ينموا . هناك العديد من طرق رائعة لكسب عملات البيتكوين مجانًا عبر الإنترنت، و التي تجدونها كلها في هذا الموضوع.

البيتكوين بالمجان

إذا كنت ترغب في البدء في كسب عملة البيتكوين أو اختبار استخدام الأصول الرقمية المشفرة دون الحاجة إلى الدفع مقابل ذلك، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك للقيام بذلك. سيقدم هذا الدليل بعضًا منها قبل مراجعة عدد قليل من صنابير البيتكوين التي لا تزال تعمل اليوم.

تسوق عبر الإنترنت و اكسب البيتكوين مجانا

توجد الآن العديد من المتاجر الرقمية والمتاجر التفليدية التي تقبل الدفع بالبيتكوين، و كل يوم يزداد العديد، و هذه فرصة قوية لكسب البيتكوين بالمجان عند شرائك من متاجر معينة، عبر خدمة الكاش باك Cash-back أي خدمات استرداد الأموال، مثل Lolli. فعندما تشتري شيئا من أحد شركاء Lolli الذين يزيد عددهم عن 500 تاجر ، ستتلقى مكافأة في شكل عملة بيتكوين. تتضمن قائمة شركاء Lolli بعضًا من أشهر التجار عبر الإنترنت.

Best Buy ، Bloomingdale’s ، CVS ، Hilton ، Macy’s ، Marriott ، Office Depot ، OfficeMax ، Old Navy ، Topman و Walmart.

شركة أخرى تقدم استرداد النقود في شكل بيتكوين هي Pei ، وهو تطبيق يمنحك مرونة التسوق للحصول على مكافآت Bitcoin باستخدام هاتفك الذكي.

إجراء استطلاعات الرأي لكسب البيتكوين مجانًا

إذا كنت منفتحًا على الإجابة عن الأسئلة ومساعدة الشركات في أبحاث السوق ، فقد يكون إجراء الاستطلاعات طريقة رائعة لك لكسب عملات البيتكوين المجانية. هناك العديد من الشركات التي تقدم فرصًا لإجراء مثل هذه الاستطلاعات ، ولكن واحدة من أكبر شركات التي تقدم عملات البيتكوين كمكافأة مقابل الاجابة على الأسئلة هي Time Bucks. من خلال نظامهم الأساسي ، ستتمكن من تحديد الاستطلاعات التي ترغب في إكمالها وعائدك. تختلف الاستطلاعات التي ستقدمها بناءً على الشركات التي تشارك حاليًا مع Time Bucks وما إذا كانت تعتبر ملفك الشخصي مناسبًا أم لا.

سوق لمنصات التداول و مواقع تبادل العملات المشفرة و اكسب البيتكوين مجانًا

يقدم التسويق بالعمولة طريقة أخرى لكسب عملات البيتكوين مجانًا عبر الإنترنت. إذا كان لديك متابعين عبر صفحاتك على أنستجرام، تويتر، تلجرام او موقعك الإلكتروني، فيمكنك تحقيق دخل إضافي من خلال توجيه أصدقائك ومتابعيك للقيام بأعمال مع شركات و منصات و مواقع ترغب في مكافأتك على توجيه العملاء الجدد إلى منصاتهم.

واحدة من أفضل الطرق للحصول على عملة البيتكوين هي كسبها من شيء تفعله بالفعل بالمقابل. لذلك إذا كان لديك موقع ويب أو مدونة أو حتى مجرد عدد كبير من الأصدقاء عبر الإنترنت ، يمكنك الاستفادة من ذلك من خلال الانضمام إلى برنامج الإحالة الذي يدفع مقابل العملات المشفرة.

يقدم موقع Bitcoin.com برنامج الاحالة لألعاب Bitcoin ، حيث يمكن للمستخدمين لعب ألعاب شائعة باستخدام BTC و BCH. لا يتطلب الأمر أي تسجيل ويتيح لك كسب ما يصل إلى 25%. للانضمام إلى هذا البرنامج ، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة إحالة BCH أو صفحة إحالة BTC ، وسيتم بالفعل إعداد حسابك تلقائيًا، ستجد روابط و بارنرات اعلامنية، روج لهم و اكسب البيتكوين مجانا على كل شخص دخل عبر رابطك و بدأ في لعب العاب Bitcoin.

يتم تقديم برنامج إحالة آخر من الشركة من خلال شبكة البلوكشين الذي تركز على الخصوصية لتبادل عملة البيتكوين كاش عبر local.Bitcoin.com. يمكّنك هذا من مشاركة رابط الإحالة الخاص بك مع أي شخص تعتقد أنه مهتم بالتداول في السوق وكسب البيتكوين كاش BCH مقابل كل عملية تداول يقوم بها. بمجرد أن يكون لديك حساب على المنصة ، ما عليك سوى زيارة صفحة الإحالة للحصول على رابط إحالة. سينقلهم هذا الارتباط local.Bitcoin.com إلى صفحة تسجيل ، قم بإنشاء حساب ، سيتم إضافتهم إلى قائمة المستخدمين. ستربح 20% على كل رسوم المتداوليين.

و بما أننا بصدد الحديث عن Bitcoin.com Local ، أضافت المنصة مؤخرًا بوابة مخصصة لبيع وشراء المتجات مقابل عملة البيتكوين كاش. هذا Marketplace لإدراج السلع والخدمات التي تتيح لأي شخص بيع و شراء المنتجات مقابل BCH مباشرة. لذلك إذا كان لديك هاتف ذكي قديم أو أي شيء آخر لم تعد تستخدمه ، فيمكنك بيعه مباشرة وتحويله إلى عملات مشفرة مجانية.

توفر لك خدمة Bitcoin.com المجاني حقًا وسيلة سهلة للحصول على البيتكوين كاش بالمجان بفضل الرسوم المنخفضة للغاية على شبكة Bitcoin Cash التي تتيح لك ذلك. حصل أكثر من 300000 شخص على BCH مجانية من خدمة الصنابير، في عملية تستغرق ثانيتين.

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