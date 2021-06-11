الهيئة التنظيمية في ولاية تكساس تسمح للبنوك المعتمدة من الدولة بالاحتفاظ ببيتكوين

تام شمس - الجمعة 11 يونيو 2021 02:03 مساءً - أكدت جهة تنظيمية في ولاية تكساس رسميًا أنه يُسمح للبنوك المعتمدة من ولاية تكساس بتخزين العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) لعملائها.

حيث أصدرت إدارة الخدمات المصرفية في تكساس، وهي وكالة تنظيمية حكومية تعتمد البنوك الحكومية وتشرف على الخدمات المالية، إشعارًا يوم الخميس ينص على أنه يُسمح للبنوك المحلية بتقديم خدمات العملات المشفرة في الولاية.

وأشارت الوكالة إلى أن بنوك تكساس "قد تزود العملاء بخدمات حفظ العملات الافتراضية، طالما أن لدى البنك بروتوكولات كافية مطبقة لإدارة المخاطر بشكل فعال والامتثال للقانون المعمول به".

أوضحت الهيئة التنظيمية بإيجاز، مشددًا على أن العملات الافتراضية لا توجد في شكل مادي، ولكن على بلوكتشين وبالتالي تتطلب من المالك الاحتفاظ بمفاتيح خاصة للوصول إليها. وذكرت الهيئة كذلك أنه يمكن للبنوك تخزين العملات المشفرة نيابة عن العملاء، إما عن طريق الاحتفاظ بنسخ من المفاتيح الخاصة للعميل أو الاحتفاظ بالأصول مباشرة في عهدة البنك عن طريق إنشاء مفاتيح خاصة جديدة يحتفظ بها البنك.

كما هو الحال مع طريقة خدمات الحفظ، تتوفر العديد من خيارات التخزين الآمن للبنك، ولكل منها خصائص مميزة تتعلق بمستوى الأمان وإمكانية الوصول. وكتبت الوكالة أنه "سيتعين على البنك تحديد خيار التخزين الأنسب للظروف".

حسبما ذكرت الإدارة أن البنك يجب أن يؤكد وجود تغطية كافية مع شركة التأمين الخاصة به كإجراء لحماية مقتنياته من العملات المشفرة.