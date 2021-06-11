جاك دورسي يقول إنه سيدمج شبكة البرق المسرَّعة في تويتر أو بلو سكاي

تام شمس - الجمعة 11 يونيو 2021 02:03 مساءً - أكد جاك دورسي، الشريك المؤسس لشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وشركة الخدمات المالية "سكوير"، أنه يخطط لدمج سلسلة شبكة البرق المسرَّعة الجانبية لبيتكوين مع واحدة على الأقل من أعماله.

في ١١ يونيو، رد دورسي على سؤال من مستخدم تويتر "deyonté"، الذي طلب من دورسي دمج شبكة البرق المسرَّعة في تويتر أو بلوسكاي - وهي الشبكة الاجتماعية اللامركزية التي كرس تويتر القوى العاملة لتطويرها منذ عام ٢٠١٩.

وردًا على ذلك رد دورسي قائلًا: "إنها مسألة وقت فقط".

يبدو تعليق دورسي غامضًا عن قصد، حيث تبدو الملاحظة مفتوحة ليتم تفسيرها على أنها تؤكد أن بلوسكاي أو ​​تويتر، أو حتى كلا الشركتين، يمكن أن تتطلع إلى تكامل شبكة البرق المسرّعة.

كما اقترح مستخدم تويتر "mklad" أن ملاحظات دورسي المؤيدة لشبكة البرق المسرّعة يمكن أن تتعلق باستحواذ سكوير مؤخرًا على منصة جاي-زي لبث الموسيقى التي لم تنجح، تايدال.

تأتي تغريدة دورسي وسط التحركات الأخيرة من سكوير لتوسيع عمليات الأصول الرقمية.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشف دورسي أن سكوير تعتزم تطوير محفظة أجهزة بيتكوين مفتوحة المصدر وغير خاضعة للوصاية في اليوم التالي، أفاد كوينتيليغراف أن سكوير كشفت عن شراكة مع شركة بلوكتشين للبنية التحتية "بلوكستريم"، مع تخطيط سكوير لاستثمار ٥ ملايين دولار في منشأة تعدين بيتكوين تعمل بالطاقة الشمسية.

جادل دورسي منذ فترة طويلة بأن تعدين بيتكوين يحفز التبني والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، مع قيام سكوير بتخصيص بمبلغ ١٠ ملايين دولار لمبادرة استثمار الطاقة النظيفة في بيتكوين في ديسمبر.