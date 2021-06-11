صندوق النقد الدولي يخطط للقاء رئيس السلفادور، ومن المحتمل أن يناقش التحرك لاعتماد بيتكوين

صرح صندوق النقد الدولي أن قرار السلفادور الأخير بجعل عملة بيتكوين قانونية في البلاد قد يثير مخاوف قانونية ومالية.

ففي إفادة صحفية يوم الخميس من صندوق النقد الدولي، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن المجموعة تجري بالفعل مناقشات مع المشرعين في السلفادور بشأن قرض لدعم اقتصاد البلاد، بعد أن وافقت على أموال الطوارئ المتعلقة بالوباء العام الماضي. ومع ذلك، قال رايس إن فريقًا من صندوق النقد الدولي سيجتمع مع الرئيس نيب بوكيلي اليوم، وذكر ضمنيًا أن العملات المشفرة ستكون موضوعًا محتملًا للمناقشة.

وقال رايس: "إن اعتماد بيتكوين كعملة قانونية يثير عددًا من قضايا الاقتصاد الكلي والمالية والقانونية التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للغاية". وتابع قائلًا: "نتابع التطورات عن كثب وسنواصل مشاوراتنا مع السلطات".

وقد أعرب المتحدثون باسم صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان عن مخاوفهم بشأن اعتماد الدول للعملة الرقمية. ففي مارس، أصدرت المجموعة تحذيرًا مماثلًا ضد اعتراف جزر مارشال بعملتها السيادية الرقمية، المسماة SOV، كعملة قانونية، لأنها قد تشكل مخاطر قانونية ومالية مماثلة. وفي هذه الحالة، قال متحدث إن الاقتصاد المحلي للجزر قد تعرض للضغط بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء ومن المحتمل ألا يتم تصحيحه باستخدام SOV.