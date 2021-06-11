أرينغتون كابيتال تدعم مشاريع ألغوراند بصندوق نمو قيمته ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 11 يونيو 2021 12:51 صباحاً - يبدو أن دعم نظام ألغوراند البيئي يتزايد، حيث خصص مدير الأصول الرقمية أرينغتون كابيتال ١٠٠ مليون دولار لمشاريع مبنية على منصة العقود الذكية.

أعلنت الشركة يوم الخميس أن صندوق نمو أرينغتون ألغوراند الضخم، أو AAGF، قد تم تصميمه لتسريع التطوير الإضافي عبر جميع جوانب منصة العقود الذكية. ويشمل ذلك التطبيقات التي تغطي التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي والقطاع العام وأسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف.

سوف تستثمر AAGF في مجموعة من المشاريع التي تركز على ألغوراند، بما في ذلك العملات المشفرة الأصلية التي تقود التطبيقات المالية الجديدة على الشبكة.

تم تأسيس أرينغتون كابيتال بواسطة مؤسس تك كرانش وكرانش بيز "مايكل أرينغتون". تشرف الشركة على أكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وتشمل محفظتها استثمارات رئيسية في أنباوند فاينانس وبلوكفاي وبولكادوت وكافا وغيرها الكثير.

قال مايكل أرينغتون إن شركته "مستوحاة من قوة الجذب التي يتمتع بها ألغوراند في السوق في الوقت الحالي"، مضيفًا:

"من خلال التكنولوجيا التي لا مثيل لها، وموارد المطورين القوية ورؤية للاستدامة على المدى الطويل، تعمل ألغوراند على تمكين مجتمعها لخلق مستقبل التمويل بسهولة أكبر."

كان يُنظر إلى ألغوراند على أنها منافسة جاد للعقود الذكية لإيثريوم خلال الفترة التي سبقت السوق الصاعدة لعام ٢٠١٧. تلقت بلوكتشين إثبات الحصة أكثر من ٥٠٠ مليون دولار من الاستثمارات الاستراتيجية، وفقًا لشركة أرينغتون كابيتال. ويتضمن ذلك صندوقًا بقيمة ٢٥ مليون دولار من بوردرلس كابيتال لدعم حلول الدفع الرقمية على شبكة ألغوراند.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، كانت ألغوراند هي الشبكة الخامسة والثلاثين الأكثر قيمة من حيث سلسلة بلوكتشين، حيث بلغت قيمتها السوقية الإجمالية حوالي ٣,١ مليارات دولار.