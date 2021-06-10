بوليغون تلتزم بدفع ١٠ ملايين دولار للوصول إلى مليون مستخدم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات من زيرو إكس

تام شمس - الخميس 10 يونيو 2021 11:55 مساءً - تهدف الشبكة التي تضم عددًا كبيرًا من التطبيقات اللامركزية إلى الوصول إلى مليون مستخدم من خلال واجهة برمجة تطبيقات مجمع سيولة البورصات اللامركزية الخاص بزيرو إكس.

ففي إعلان اليوم، قالت بوليغون إن مشروعها سيخصص ١٠,٥ ملايين دولار لتأمين البنية التحتية المالية اللامركزية على شبكتها من خلال دعم المطورين والمشاريع. وقال المشروع إنه يتوقع "تدفق مشاريع التمويل اللامركزي الجديدة على النظام البيئي لزيرو إكس" مع الدعم الأولي المقدم لماتشا إكس واي زي وديكسغورو وديكسيكيت وماي كريبتو وسيت بروتوكول وزابر.فاي وزيريون.

في الشهر الماضي، أصدرت زيرو إكس إصدار بوليغون من واجهة برمجة التطبيقات لمجمع سيولة البورصات اللامركزية، مما فتح أداة واجهة برمجة التطبيقات من زيرو إكس لسوق بوليغون المتوسع. تسمح واجهة برمجة التطبيقات لقنوات سيولة البورصات اللامركزية القائمة على إيثريوم بما في ذلك سوشي سواب وديفاين وكيرف ودودو وإم ستيبل وكويك سواب وكوميث بدمج بوليغون.

تحظى الشبكة بدعم كبار المستثمرين بما في ذلك الملياردير مارك كوبان، الذي قال الشهر الماضي إن سعر العملات المشفرة يجب أن يعكس بشكل أفضل طلب السوق الحقيقي، مع "تأثير الشبكة الحالي ونمو كبير في المستخدمين". وعلى الرغم من أن سعر التوكن الأصلي لبوليغون، MATIC، تجاوز ٢ دولار أمريكي لأول مرة في مايو، فقد انخفضت العملة المشفرة منذ ذلك الحين إلى ١,٣٩ دولار في وقت كتابة المقالة.