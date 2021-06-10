فانتوم تخطط لتجربة حلول تكنولوجيا المعلومات القائمة على بلوكتشين في أوزبكستان

تام شمس - الخميس 10 يونيو 2021 02:55 مساءً - أعلنت مؤسسة فانتوم عن مشروع مشترك مع مجموعة إيه جي مينتورز برئاسة نائب رئيس الوزراء الأوزبكي السابق إليار غانييف.

ووفقًا للإعلان المنشور على مدونة فانتوم يوم الأربعاء، سيستخدم التعاون حلول بلوكتشين القائمة على فانتوم لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

تأتي شراكة فانتوم مع إيه جي مينتورز وسط أجندة التحول الرقمي لحكومة أوزبكستان. ففي عام ٢٠٢٠، وضع الرئيس شوكت ميرزيوييف خطة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات العامة في الدولة التي أطلق عليها اسم "استراتيجية أوزبكستان الرقمية".

وبحسب ما ورد ستوفر فانتوم حلولًا مخصصة قائمة على بلوكتشين في مجالات مثل إدارة سلسلة التوريد والعملة الرقمية للبنك المركزي وتخطيط موارد المؤسسة، من بين أمور أخرى.

ووفقًا للإعلان، تخطط مؤسسة فانتوم للاستفادة من خبرتها في العمل مع الحكومات الأخرى في وسط وجنوب آسيا.

وفي الواقع، حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تشارك فانتوم حاليًا في اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع حكومة طاجيكستان. تم تصميم عمليات فانتوم في طاجيكستان أيضًا نحو قطاع تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على قيادة التحديث في البلاد.

وبغض النظر عن شراكتها مع الحكومة الطاجيكية، فانتوم لديها أيضًا مشاريع تعاونية في باكستان وأفغانستان. في باكستان، تشارك فانتوم في تطوير حلول قائمة على بلوكتشين لإدارة سجون البنجاب، بينما في أفغانستان، يعمل مشروع بلوكتشين مع وزارة الصحة لاستخدام التكنولوجيا اللامركزية في مكافحة انتشار الأدوية المزيفة.