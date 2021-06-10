إليزابيث وارين تقارن العملات المشفرة "الزائفة" بالعملات الرقمية الرقمية "المشروعة" في جلسة استماع بمجلس الشيوخ

تام شمس - الخميس 10 يونيو 2021 03:48 صباحاً - لم تلطِف السيناتور الديموقراطية إليزابيث وارين الكلمات عندما يتعلق الأمر بانتقاد العملات الرقمية، ولكن يبدو أنها تعتبر العملات الرقمية المدعومة من الحكومة الفيدرالية حلًا محتملًا لمعالجة المشاكل المتعلقة بالإدماج المالي في الولايات المتحدة.

ففي جلسة الأربعاء للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لمناقشة العملة الرقمية للبنك المركزي المدعوم من الحكومة الأمريكية، قالت وارين إن الانفجار الأخير في العملات المشفرة ساعد الكثير من الناس على فهم التكنولوجيا الأساسية التي تستند إليها العملات الرقمية. ومع ذلك، فقد وصفت العملات المشفرة بأنه "بديل رابع للعملة الحقيقية".

حيث قالت وارن إن "العملة الرقمية من البنوك المركزية تبشر بالخير". "المال العام الرقمي المشروع يمكن أن يساعد في إخراج الأموال الخاصة الرقمية الزائفة."

وفي مناقشة ما وصفته بالعملة "الزائفة"، استشهدت وارين بالعملة دوجكوين (DOGE) كمثال على تقلب العديد من العملات المشفرة مما يجعلها غير مناسبة كوسيلة للتبادل في رأيها. ودعت إلى مخططات الضخ والتفريغ وغيرها من الجهود الواضحة للتلاعب بأسعار بعض التوكنات.

حيث قالت السناتور إن "العملات المشفرة استثمار رديء". "على عكس سوق الأوراق المالية، على سبيل المثال، لا يتمتع عالم العملات المشفرة حاليًا بحماية المستهلك. ونتيجة لذلك، يصبح المستثمرون الصادقون والأشخاص الذين يحاولون وضع بعض المدخرات جانبًا تحت رحمة المحتالين".

كما أعربت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس عن رأيها في ربط العملات الرقمية بالعديد من الأنشطة غير القانونية، وكل ذلك "أصبح أسهل مع العملات المشفرة"، فضلًا عن المخاوف البيئية بشأن تعدين العملات الرقمية. واستشهدت بالفدية الأخيرة من قبل قراصنة هاجموا كولونيال بايبلاين، مما تسبب في نقص الوقود لكثير من الناس في الولايات المتحدة، وادعت أن بعض عمليات التعدين "تنفث القذارة مقابل الحصول على فرصة لجني بعض العملات المشفرة".