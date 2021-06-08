المنتدى الاقتصادي العالمي يُطلق مجموعة أدوات السياسة للوائح التمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:41 مساءً - مع تحول التمويل اللامركزي المنظم (reg-DeFi) إلى موضوع للنقاش داخل وخارج مجال العملات المشفرة، نشر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) مجموعة أدوات سياسية حول التمويل اللامركزي.

ووفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، تسعى مجموعة الأدوات إلى توفير إرشادات مفيدة للمنظمين وصانعي السياسات الحكومية فيما يتعلق بلوائح التمويل اللامركزي.

كما يقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي دخل في شراكة مع بلوكتشين وديجيتال أسيت بروجكت في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. كما تعاون رواد أعمال التمويل اللامركزي وخبراء قانونيون ومنظمون ماليون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مجموعة الأدوات.

ويشمل المنظمون الماليون المشاركون في تطوير إطار السياسة ممثلين عن الوكالات في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الأشخاص المشاركين في صياغة لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) المخططة في أوروبا.

وكجزء من الإعلان، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن مجموعة أدواته توفر أساسًا أساسيًا لفحص العوامل الحاسمة المتعلقة بلوائح التمويل اللامركزي. ومع سعي الهيئات الوطنية والحكومية الدولية إلى صياغة وتنفيذ لوائح التمويل اللامركزي، يقول بعض أصحاب المصلحة إن الشركات الناشئة الأصغر في الصناعة الناشئة قد تصبح محرومة من حقوقها.

في الواقع، أثار عمل المفوضية الأوروبية بشأن الإطار التنظيمي للوائح الجديدة مخاوف كبيرة من أصحاب المصلحة في الصناعة. ففي مارس الماضي، جادلت الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة (INATBA) بأن بعض أحكام اللوائح المقترحة ستضع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة في وضع غير موات مقارنة بشركات التمويل القديمة.

ووفقًا لشيلا وارين، نائبة رئيس مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة، فإن هذه المخاوف مذكورة في مجموعة الأدوات. حيث أوضحت وارين لكوينتيليغراف أن "هذا شيء نقضي الكثير من الوقت في التفكير فيه، سواء فيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة التي تقود الابتكار، ولكن أيضًا فيما يتعلق بما يعنيه من حيث الوصول"

"جزء من وعد التمويل اللامركزي هو مسار أكثر ديموقراطية للتعامل مع الخدمات المالية، سواء كانت إقراضًا أو تأمينًا أو غير ذلك. ويمكن أن تعني تكلفة الامتثال في بعض الحالات أن بعض المشاركين لا يشجعون على دخول السوق، الأمر الذي يخنق الابتكار ويكرر فارق القوة الحالي في النظام الحالي".

تطرقت وارين أيضًا إلى الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مخاوف اللامركزية والخصوصية من جهة واللوائح التي تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال. ووفقًا لوارن، لا ينبغي النظر إلى التنظيم على أنه هدف نهائي، بل اعتماد آلية الحوافز والمكافآت الشائعة في إجماع الشبكة اللامركزية لمكافحة أنشطة الجهات السيئة.

كما ذكر المؤسس المشارك لميكر داو "رون كريستينسن"، فإن الوضوح التنظيمي ضروري للتمويل اللامركزي للتفاعل مع أصول العالم الحقيقي. ومن المحتمل أن تغطي هذه اللوائح حماية المستثمر ومخاوف مكافحة غسيل الأموال.

بالنسبة لوارن، يجب ألا تؤدي جهود حماية المستهلك والضرائب ومكافحة غسل الأموال إلى تآكل اللامركزية، حيث نصت على ما يلي:

"أنا متحمس من وجهة نظري أن اللامركزية مهمة للغاية لنظام التمويل اللامركزي البيئي - ترتبط الفرص الأكثر إثارة في نظام التمويل اللامركزي بهذا الجانب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحوكمة."

حتى وقت كتابة هذه المقالة، تُظهر البيانات من داب رادار القيمة الإجمالية المعدلة المقفلة في سوق التمويل اللامركزي بأكثر من ٦٧ مليار دولار. وبعد أن كان مساحة سوق متخصصة على شبكة إيثريوم، فإن التمويل اللامركزي يقوم بتوسيع مجاله على سلاسل أخرى بما في ذلك باينانس سمارت تشين.