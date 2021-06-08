متداولٌ يحذر من أن سعر بيتكوين على وشك الهبوط إلى أقل من ٣٠ ألف دولار بعد خسارة يومية بنسبة ٩٪

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:41 مساءً - تم تداول بيتكوين (BTC) بشكل مثير للقلق بالقرب من دعم ٣٠٠٠٠ دولار يوم الثلاثاء وسط تنبؤات جديدة بالقيعان القادمة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين يشير إلى حركة "أقل من ٣٠٠٠٠ دولار"

تبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث فقد الزوج ٩٪ خلال الليل يوم الاثنين.

ولم يكن هناك أي قدر من الأخبار الجيدة قادرًا على مساعدة المضاربين على الارتفاع، مع عدم تأثير اختراقات التبني المحتملة في أمريكا اللاتينية بشكل واضح على تعزيز حركة السعر الباهتة.

وبالمثل، فشلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في رفع الحالة المزاجية عندما أعربت عن دعمها لارتفاع التضخم.

بدلًا من ذلك، انخفضت بيتكوين إلى ٣٢٠٠٠ دولار ثم انتعشت إلى ٣٣٠٠٠ دولار.

وبالنسبة للمتداول الشهير كريبتو إد، كانت النظرة المستقبلية غير ملهمة - وحتى أنها تضمنت رحلة أقل من علامة ٣٠٠٠٠ دولار.

"الآن في المربع الأخضر، لكنني أتوقع ساقًا أخرى لأسفل اليوم، يليها ارتداد إلى ٣٥ ألفًا تقريبًا من هناك لأسفل مرة أخرى، أو أقل من ٣٠ ألفًا، أو "لأعلى فقط" مرة أخرى، لكن الأخير يبدو أشبه بمعجزة."

مخطط أسعار بيتكوين من كريبتو إد مع هيكل إيه بي سي. المصدر: كريبتو إد/ تويتر

المتوسطات المتحركة تسبب الإنذار

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن المتداولين بالفعل على حافة الهاوية بشأن "تقاطع الموت" المحتمل الذي يتضمن متوسطين متحركين رئيسيين قد يؤديان إلى مزيد من الانخفاض.

وأشار تيموثي بيترسون، مدير الاستثمار في شركة كين آيلاند ألترنتيف أدفيزرس، إلى أن هذا قد يمتد إلى ما هو أبعد من المدى القصير، وذلك بفضل بقاء زوج بيتكوين مقابل الدولار تحت المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وأضاف في تعليقات يوم الاثنين أن "هذا المقياس *دائمًا* يمثل نهاية الاتجاه الصعودي وبداية سوق هابطة".