واحد بالمائة من المعروض من بيتكوين مقفولة في بروتوكول WBTC

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:41 مساءً - يتم حاليًا تحويل واحد بالمائة من المعروض المتداول من بيتكوين إلى توكن بيتكوين (WBTC)، وهو ما يعادل ما يقرب من ٦,٢ مليارات دولار من بيتكوين.

تم الاعتراف بهذا الإنجاز من قبل مدير المنتجات لشركة بيتغو، كيا موسايري، الذي قام بتغريد الأخبار يوم ٧ يونيو. بيتغو هي خدمة حفظ لبروتوكول بيتكوين المغلف، والذي أطلق توكن ERC-٢٠ المدعوم من بيتكوين WBTC على إيثريوم في يناير ٢٠١٩.

ووفقًا لإيثرسكان، يوجد حاليًا ١٨٧٦١٠ عملة بيتكوين مغلفة في البروتوكول، أي ما يعادل رسملة سوقية مخففة بالكامل تبلغ ٦,١٨ مليارات دولار. يبلغ العرض المتداول الحالي لبيتكوين ما يقرب من ١٨,٧٣ مليون، وفقًا لكوين غيكو، مما يؤكد علامة ١٪.

تقدر BTConEthereum أن هناك ٢٤٠٦٢٠ عملات بيتكوين تم ترميزها عبر بروتوكولات مختلفة لاستخدامها على إيثريوم، والتي تمثل رأس مال إجمالي قدره ٧,٩١ مليارات دولار. تمارس بيتكوين المغلفة هيمنة واضحة على القطاع، حيث تمثل ٧٨٪ من جميع عملة بيتكوين المرمزة على إيثريوم.

تشمل بروتوكولات توكن بيتكوين الرائدة الأخرى هوبي بيتكوين في المرتبة الثانية مع ٣٧٩٠٦ بيتكوين أو ١٥,٧٪ من المعروض من بيتكوين، و RenBTC في المرتبة الثالثة مع ١٠٢٢٦ بيتكوين مرمّزة. تمتلك سينثيتيك بيتكوين أيضًا ١٤٧١ بيتكوين، تليها imBTC مع ١،١٦٩ بيتكوين، وTBTC مع ٩١٦ بيتكوين.