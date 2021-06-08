أسواق العملات المشفرة تتعثر بعد تفريغ المعدّنين لمبلغ ٥٠٠٠ بيتكوين في أسبوع واحد

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:41 مساءً - تعارض أسواق العملات المشفرة الانخفاض، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون ٣٣٠٠٠ دولار لأول مرة منذ ٢٣ مايو في حين كسر إيثريوم بالمثل مستوى الدعم عند ٢٥٠٠ دولار.

ويأتي الزخم الهبوطي مع استمرار المؤشرات الهبوطية في التكدس لبيتكوين، حيث حدد المحلل الشهير ويليام كليمنت 3 أن المعدنين باعوا أكثر من ٥٠٠٠ عملة بيتكوين خلال الأسبوع الماضي - بقيمة ١٦٤ مليون دولار تقريبًا بالأسعار الحالية.

وأبرز مؤلف العملات المشفرة تيموثي بيترسون أيضًا أن سعر بيتكوين ظل أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) على مدى ٢٠٠ يوم لمدة ١٧ يومًا على التوالي.

وأكد "هذا المقياس *دائمًا* ما يمثل نهاية الاتجاه الصعودي وبداية سوق هابطة".

على الرغم من أن الأسواق تبدو وكأنها تنشر ارتدادًا صغيرًا خلال اليوم - حيث تحوم بيحاليًا بالقرب من ٣٣٠٠٠ دولار بعد انخفاضها إلى ٣٢٤٠٠ دولار وتداول إيثريوم حاليًا مقابل ٢٥٠٠ دولار بعد الارتداد عن أدنى مستوى محلي يبلغ حوالي ٢٤٣٠ دولارًا - فقد هبط كلا السوقين بنسبة ١٥٪ تقريبًا منذ تسجيل ارتفاعات محلية على التوالي بلغت ٣٩٦٠٠ دولار و٢٩٠٠ دولار يوم ٣ يونيو.

ومع ذلك، في حين أن كلًا من إيثريوم وبيتكوين قد خسرا بعضًا من القيمة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن تدفقات رأس المال لمنتجات استثمار العملات المشفرة تشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتجهون نحو إيثريوم.