كوين شيرز: تدفق ١٤١ مليون دولار من منتجات بيتكوين يشير إلى أن المؤسسات تتجه نحو الانخفاض على بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:41 صباحاً - يُظهر أحدث تقرير صادر عن شركة التحليلات كوين شيرز أن التدفقات الخارجة من منتجات استثمار بيتكوين المؤسسية تستمر في الارتفاع.

ووفقًا لتقرير تدفقات صندوق الأصول الرقمية الأسبوعي الصادر يوم ٧ يونيو من كوين شيرز، يواصل المستثمرون المؤسسيون تقليل تعرض بيتكوين، حيث شهدت منتجات استثمار بيتكوين تدفقًا قياسيًا للخارج بلغ ١٤١ مليون دولار في الأسبوع الماضي.

تدفقات رأس المال لمنتجات استثمار العملات المشفرة: كوين شيرز

تأتي البيانات بعد عمليات بيع مؤسسية ضخمة وسط الانهيار الدراماتيكي لسوق العملات المشفرة في شهر مايو، حيث سحبت المؤسسات ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار من منتجات العملات المشفرة بين ١٠ مايو و١٦ مايو، قبل أن تتباطأ التدفقات الخارجة لفترة وجيزة في نهاية الشهر الماضي.

كما انخفض حجم التداول لمنتجات بيتكوين بشكل حاد، حيث شهد الأسبوع الأول من شهر يونيو انخفاضًا بنسبة ٦٢٪ في النشاط التجاري مقارنة بالمتوسط ​​الأسبوعي لشهر مايو.

على الرغم من وصف المشاعر المؤسسية تجاه بيتكوين بأنها تحولت إلى الاتجاه الهبوطي منذ أوائل شهر مايو، فقد سلطت كوين شيرز الضوء على أن التدفقات الخارجة تمثل أقل من عُشر التدفقات الداخلة في عام ٢٠٢١:

"تمثل التدفقات الخارجة ٨,٣٪ من صافي التدفقات الوافدة التي شهدناها هذا العام وتظل ضئيلة بالنسبة إلى التدفقات الخارجة التي شوهدت في أوائل عام ٢٠١٨."

منذ بداية عام ٢٠٢١، تدفقت رؤوس أموال تزيد عن ٤,٢ مليارات دولار إلى منتجات بيتكوين، حيث تمثل عملات بيتكوين الحالية ٦٥,٩٪ من إجمالي رأس المال المحبوس في منتجات استثمار العملات المشفرة.

تزامن انخفاض الطلب المؤسسي على بيتكوين مرة أخرى مع زيادة الشهية المؤسسية لإيثريوم - حيث تمثل إيثريوم أكثر من ٢٦,٨٪ من الأصول المجمعة تحت الإدارة (AUM) المحجوزة حاليًا في منتجات الاستثمار المشفرة بعد تلقي تدفقات بقيمة ٣٣ مليون دولار في الأسبوع الماضي.

وأشارت كوين شيرز أيضًا إلى أن المستثمرين يسعون إلى التعرض لمنتجات ريبل (XRP) وكاردانو (ADA) الاستثمارية التي تجذب الاهتمام، حيث بلغ إجمالي تدفقات ريبل الواردة ٧ ملايين دولار - وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أبريل - وتدفقات كاردانو بقيمة ٤,٥ ملايين دولار.

ووفقًا لبيانات من كوين غيكو، لا تزال إيثريوم تستحوذ على مكانة بيتكوين باعتبارها أكثر الأصول المشفرة غير المستقرة تداولًا في أسواق العملات المشفرة الأوسع.

تم تداول ما يقرب من ٣٧,٤ مليار دولار من أيدي إيثريوم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية - في المرتبة الثانية بعد عملة تيثر المستقرة التي تبلغ ٧٥,٥ مليار دولار في التداول اليومي. بالمقارنة، عالجت بيتكوين ٣٢,٩ مليار دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.