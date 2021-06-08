أسعار ثيتا وثيتا فيول (TFUEL) ترتفع قبل إطلاق الشبكة الرئيسية في ٣٠ يونيو

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:41 صباحاً - يمكن أن تلعب ترقيات البروتوكول الرئيسية دورًا مهمًا في ارتفاعات العملات البديلة بغض النظر عن حالة سوق العملات المشفرة الأوسع لأن الميزات الجديدة تثير حاملي التوكنات وتساعد في جذب مستثمرين جدد.

أحد الأنظمة البيئية التي كانت تتحسن خلال الأسبوعين الماضيين هو بروتوكول ثيتا. حيث ارتفع توكن ثيتا الخاص بالمشروع بنسبة ٥٠٪ وارتفع ثيتا فيول (TFUEL) بنسبة ٧١٪ قبل إطلاق الشبكة الرئيسية ٣.٠ القادم المقرر يوم ٣٠ يونيو.

زوج ثيتا/تيثر مقابل ثيتا فيول/تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

قرب نهاية شهر مايو، بدأت حركة الأسعار لتوكني ثيتا وثيتا فيول في الارتفاع بعد أن كشف المشروع أن وكالة كرييتيف أرتيستس إيجنسي (CAA)، وهي وكالة للمواهب والرياضة، أصبحت أحدث مشغل عقدة للتحقق من الشبكة.

كما أدى الإصدار اللاحق من التكديس المفوض بنقرة واحدة لمحفظة ثيتا على الويب إلى زيادة الإثارة في المجتمع لأن الطريقة المبسطة لكسب عائد مثالية لأصحاب الأسهم الذين لا يريدون التعامل مع طرق أكثر تعقيدًا لتوليد العائد.

يتعين على المستثمرين الذين يتطلعون إلى المشاركة في الشبكة الاحتفاظ بما لا يقل عن ١٠٠٠ من توكنات ثيتا التي تبلغ قيمتها حوالي ٩٧٥٠ دولارًا بالأسعار الحالية.

اعتبارًا من ٦ يونيو، تم قفل أكثر من ٦٠٪ من جميع توكنات ثيتا المتداولة على البروتوكول لأغراض التحقق من الشبكة. ومن الناحية المثالية، من المفترض أن يساعد هذا الانخفاض في العرض المتاح في تقليل مخاطر حدوث انخفاض كبير في الأسعار، على الرغم من تصحيح التوكنات بشكل حاد مع انهيار سعر بيتكوين يوم ١٩ مايو.

تلقى نظام التوكن الثنائي دفعة أخرى من الزخم يوم ٧ يونيو بعد إصدار بروتوكول ثيتا المحدث ٢.٤.٠. تبع الإصدار ارتفاع بنسبة ٣٥٪ في سعر ثيتا فيول من أدنى مستوى عند ٠,٤٢ دولار يوم ٦ يونيو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٥٦٥ دولار يوم ٧ يونيو.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لثيتا فيول يوم ٤ يونيو، قبل ارتفاع الأسعار الأخير.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر TFUEL. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، شهدت درجة فورتكس™ لثيتا فيول زيادة في البداية إلى أعلى مستوى عند ٧٨ يوم ٤ يونيو وسجلت في النهاية درجة ٨٢ يوم ٧ يونيو حيث ارتفع سعر ثيتا فيول بنسبة ٦٢٪ من أدنى مستوى عند ٠,٣٥ دولار إلى أعلى مستوى بلغ ٠,٥٦٥ دولار أمريكي خلال فترة الأيام الثلاثة.

ارتفع سعر ثيتا بنسبة ٢٦٪ خلال نفس فترة الثلاثة أيام من أدنى مستوى عند ٨ دولارات إلى أعلى مستوى عند ١٠,٠٨ دولارات، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون ٩,٢٠ دولارات لأن المخاوف بشأن نتيجة هبوط بيتكوين جعلت المتداولين يخشون من الاحتفاظ بالعملات البديلة.

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