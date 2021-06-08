سعر بيتكوين هش، لكن البيانات على السلسلة تشير إلى تراكم جديد

تام شمس - الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:41 صباحاً - شهدت عمليات بيع سوق العملات المشفرة يوم ١٩ مايو محو قيمة ١,٢ تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية حيث تم التخلص بسرعة من اللغط الزائد والرافعة المالية المفرطة بالأسواق.

ولكن على غرار حرائق الغابات، التي تعتبر قوتها التدميرية ضرورية لتجديد النظام البيئي للغابة، فإن اهتزازات السوق الدراماتيكية هي جزء حيوي من دورة الحياة الكاملة لأي سوق نامٍ، حيث يتم حرق التجاوزات التي تراكمت وإزالتها في من أجل تمهيد الطريق لجولة جديدة من النمو.

ووفقًا لبيانات من غلاسنود، شهد الشهر الماضي "انخفاضًا كبيرًا تاريخيًا" في النشاط على السلسلة، "الانتقال سريعًا من الاقتصادات المزدهرة على السلسلة بأعلى أسعار قياسية، إلى مجموعات الذاكرة الواضحة تمامًا تقريبًا وتراجع الطلب على المعاملات والتسويات"

ساعدت عملية إزالة الازدحام هذه في معالجة ارتفاع تكلفة الرسوم على كل من شبكتي إيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC) اللتين عادتا الآن إلى مستويات منتصف عام ٢٠٢٠ بحوالي ٣,٥٠ دولارًا أمريكيًا إلى ٤,٥٠ دولارًا أمريكيًا بعد أن شهدت ارتفاعات قصيرة المدى تصل إلى ٦٠ دولارًا أمريكيًا في شهري أبريل ومايو، ولكن نظرًا لحركة السعر المستمرة من بيتكوين وإيثريوم، يشعر المتداولون أيضًا بالقلق مما إذا كان السوق قد تحول من صعودي إلى هبوطي.

متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين مقابل إيثريم. المصدر: غلاسنود

أدى الانخفاض في النشاط إلى انخفاض بنسبة ٦٥٪ في إجمالي حجم التحويل المقوم بالدولار الأمريكي الذي تمت تسويته على شبكة بيتكوين وانخفاض بنسبة ٦٠٪ في القيمة المنقولة على إيثريوم، مما يمثل ثاني أكبر انخفاض للشبكات بعد انخفاض بنسبة ٨٠٪ في بيتكوين في ٢٠١٧ وانخفاض بنسبة ٩٥٪ لإيثريوم في ٢٠١٨.

المالكون على المدى الطويل يقومون بالتجميع

على الرغم من أن النشاط على السلسلة يرسم صورة قاتمة بالنسبة للبعض، حيث كان أصحاب المدى القصير هم الأكثر تضررًا من الانكماش، فإن نظرة فاحصة تظهر أن حاملي العملات على المدى الطويل (LTH) قد بدأوا في التجميع مرة أخرى، وهي علامة على أن أسوأ ما في قد يكون في الترشيح قد انتهى.

تغير صافي أوضاع مالكي العملات على المدى الطويل. المصدر: غلاسنود

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأ العرض الذي يحتفظ به حاملو بيتكوين على المدى الطويل في التسارع صعودًا بعد فترة التوزيع التي حدثت حيث ارتفع السعر من ١٠٠٠٠ دولار إلى ٦٤٠٠٠ دولار. ويشير هذا الرقم المرتفع إلى أن "عرض المالكين على المدى الطويل الآن في اتجاه صعودي قوي"، وهو مشابه للاتجاه الذي شوهد خلال "الارتفاع الصاعد في أواخر ٢٠١٧ وأوائل عام ٢٠١٨ الهبوطي".

وقد أوضحت غلاسنود:

"يصف هذا نقطة الانعطاف حيث يتوقف مالكو العملات على المدى الطويل عن الإنفاق، وتبدأ في إعادة التراكم وتجميع ما يعتبر الآن عملات رخيصة."

يمكن العثور على مزيد من الاتجاه الصعودي في حقيقة أن مبلغ بيتكوين المملوك حاليًا من قبل مالكي العملات على المدى الطويل يزيد بمقدار ٢,٣ مليون عما كان عليه في ذروة عام ٢٠١٧، مما يشير إلى أن النظرة طويلة المدى لحاملي التوكنات هي أن السوق يتجه نحو الأعلى.

يمكن العثور على مؤشر أخير على أن السوق قد يتوطد استعدادًا لتحركه التالي إلى الأعلى بالنظر إلى التغيير في العرض السائل وغير السائل لبيتكوين خلال الأشهر الستة الماضية.

سيولة بيتكوين والإمدادات عالية السيولة. المصدر: غلاسنود

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، انتقل ١٦٠٧٠٠ عملة بيتكوين من حالة غير سائلة إلى التداول السائل مرة أخرى خلال شهر مايو، وهو ما يمثل ٢٢٪ فقط من إجمالي العرض الذي انتقل من الوضع السائل إلى غير السائل منذ مارس ٢٠٢٠.

هذا يعني أن ٧٨٪ من عملات بيتكوين المكتسبة منذ ذلك الحين لا تزال غير منفقة، مما يشير إلى نظرة إيجابية عامة من قبل حاملي بيتكوين على المدى الطويل.

وفي حين أنه من المستحيل التأكد من الخطوات التالية لسوق العملات المشفرة بفضل عوامل مثل التقلبات غير المتوقعة والتغريدات غير المنتظمة من المؤثرين والشائعات عن الإجراءات الصارمة الحكومية المفاجئة، تشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى نظرة إيجابية طويلة الأجل يجب أن تستأنف بمجرد أن تهدأ فترات الترشيح والتوحيد.

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