جهة إصدار المنتج الاستثماري ٢١ شيرز ستدرج منتج بيتكوين المتداول في البورصة في بورصة أكويس

تام شمس - الاثنين 7 يونيو 2021 08:55 مساءً - قالت شركة ٢١ شيرز التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، والمعروفة سابقًا باسم أمون، إنها ستجعل منتجها المتداول في البورصة بيتكوين (BTC) متاحًا للمتداولين في المملكة المتحدة من خلال بورصة أكويس.

ووفقًا لإعلان من ٢١ شيرز، سيكون منتجها المتداول في البورصة، أو ETP، لبيتكوين متاحًا للمستثمرين المحترفين في بورصة أكويس هذا الصيف. ستعمل شركة GHCO التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها كمزود سيولة المنتج المتداول في البورصة للعملة المشفرة، حيث تقول ٢١ شيرز إن المنتج "سيتم تصميمه مثل [صندوق تداول في البورصة].

وقد صرحت ٢١ شيرز: "يتم تداول المنتجات المتداول في البورصة بطريقة مماثلة للأسهم المدرجة والمستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة، وسوف يتعرضون لبيتكوين عبر إطار عمل منظم وهيكل اعتادوا عليه بالفعل". "تم تصميم المنتج المتداول في البورصة لتزويد المستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة بتعرض آمن وفعال من حيث التكلفة لعملة بيتكوين دون الحاجة إلى رعاية بيتكوين والتحديات الأمنية ذات الصلة."

أفادت شركة ٢١ شيرز عن وجود أكثر من ١,٥ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر ١٤ برنامجًا إلكترونيًا متاحًا في البورصات الأوروبية. ويُقال إن وحدة واحدة من منتج بيتكوين المتداول في البورصة للشركة على أكويس ستمثل تعرض ٠,٠٠٠٣٥ بيتكوين، أو ما يقرب من ١٢,٥٤ دولارًا، في وقت كتابة المقالة.

بدأت بعض الشركات في توسيع منتجاتها من العملات المشفرة إلى سوق المملكة المتحدة. ويوم الاثنين أيضًا، بدأ منتج بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة إدارة استثمارات العملات المشفرة "إي تي سي غروب" التداول في بورصة أكويس في لندن وباريس. ومع ذلك، فقد حظرت هيئة الرقابة المالية في البلاد، هيئة السلوك المالي، بيع مشتقات العملات المشفرة للمتداولين الأفراد في يناير.