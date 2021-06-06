بيتكوين ٢٠٢١: إليكم تحديث مباشر لأكبر العوامل المحركة خلال اليوم الثاني

تام شمس - الأحد 6 يونيو 2021 02:43 صباحاً - احتل بعض الأشخاص الأكثر نفوذًا في مجال العملات المشفرة عناوين اليوم الثاني من بيتكوين ٢٠٢١ ميامي، حيث قدموا كلمات حكيمة حول مستقبل اللامركزية والخصوصية والشمول المالي.

بدأ اليوم الثاني بحلقة نقاش تركزت حول المشهد الكلي لبيتكوين، حيث لفت مؤسس شركة مورغان كريك ديجيتال، مارك يوسكو، الانتباه إلى تدمير الدولار الناجم عن طباعة النقود اللانهائية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال: "تم إنشاء ٣٩ في المائة من إجمالي الدولارات في الاثني عشر شهرًا الماضية"، مضيفًا أن الدولار الأمريكي هو "أكبر عملة وهمية على الإطلاق".

أعقب حلقة النقاش المكثفة المحيطة ببيتكوين والسياسة النقدية مناقشة من المتزلج الأسطوري توني هوك حول ما يحدث عندما تصبح الثقافة المضادة سائدة. حيث قال عن بيتكوين: "لقد كانت سريعة جدًا وكانت دولية، وبالنسبة لي كانت مستقبل التمويل". "لقد اشتريت بيتكوين بالفعل في عام ٢٠١٢."

ثم قام هوك ببعض الحركات ليتباهى ببعض مهاراته الأسطورية.

كما تضمنت منصة ناكاموتو حلقة نقاش بعنوان "الحالة الأخلاقية لبيتكوين"، حيث تحدث المستثمر والمعلم "جيمي سونغ" البارز عن أهمية حقوق الملكية: "حقوق الملكية هي أبسط حقوق الإنسان... لا يوجد حق آخر بدون حقوق الملكية".

شاركت إليزابيث ستارك، المؤسس المشارك لشركة لايتنينغ لابز والمحلل الكلي الرائد لين ألدن، المسرح في وقت مبكر من بعد الظهيرة في جلسة بعنوان "Bitcoin for Billions, Not Billionaires".

حيث قال ستارك: "هناك مليارات الأشخاص في العالم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية. بيتكوين مهمة حقًا"، مضيفًا:

"لقد سمعنا الكثير عن بيتكوين السيئة، لكنني مهتم حقًا بجلب هذه التكنولوجيا إلى الأشخاص الذين قد لا يُسمح لهم على تويتر، والذين لا يتحدثون الإنجليزية حتى!"

وقال ألدن: "كل عقد أو نحو ذلك، هناك ضحايا جدد للديون الحكومية"، مضيفًا أنه يجب علينا التركيز أكثر على حالات استخدام بيتكوين بدلًا من مجرد جاذبيتها الاستثمارية.

كان موضوع "جعل البنية التحتية لبيتكوين في كل مكان" هو الموضوع التالي الذي سيطر على منصة ناكاموتو، حيث قاد المناقشة مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، والمؤسس المشارك لشركة باكسوس "تشارلز كاسكاريلا".

حيث قال نوفوغراتز: "بيتكوين هي بالفعل الأصل الأكثر حيازة خارج الدولار الأمريكي"، مضيفًا أنه "متفائل للغاية" بشأن التبني المؤسسي للعملات المشفرة.

تحدث كاسكاريلا عن "الاحتمال المذهل" لبيتكوين بما يتجاوز مجرد رفع السعر:

شهدت مرحلة الطاقة الخضراء، التي ترأسها المستثمر الأولي ستيف لي والمحرر الفني لمجلة بيتكوين، آرون فان ويردوم، انقطاعًا غير متوقع عندما احتشد أحد أعضاء جيش DOGE على المسرح:

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