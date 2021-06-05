شركة سكوير تخطط لاستثمار ٥ ملايين دولار في منشأة تعدين بيتكوين من بلوكستريم

تام شمس - السبت 5 يونيو 2021 11:55 مساءً - تخطط شركة سكوير إنك، وهي شركة مدفوعات عبر الهاتف المحمول صديقة للعملات المشفرة، لاستثمار ٥ ملايين دولار في منشأة تعدين بيتكوين (BTC) تعمل بالطاقة الشمسية من أجل بلوكستريم ماينينغ، مما يوفر مزيدًا من المعلومات حول دعم جاك دوروسي المستمر لبنية بلوكتشين التحتية.

أعلن كريس كوك، كبير مسؤولي المعلومات في بلوكستريم، عن الشراكة التعاونية يوم السبت، حيث أوجز خططًا لبناء منشأة تعدين مفتوحة المصدر في إحدى عمليات بلوكستريم في الولايات المتحدة.

حيث قال: "معًا، نخطط لتوفير الشفافية العامة من خلال مشاركة اقتصاديات المشروع والمعرفة التي اكتسبناها من بناء مشروع تعدين بيتكوين مدعومًا بالطاقة المتجددة"، مضيفًا:

"في النهاية، نأمل أن نوضح كيف يمكن أن يساعد تعدين بيتكوين مع الطاقة المتجددة في دفع انتقال الطاقة النظيفة."

بالإضافة إلى تقديم تقارير منتظمة عن حالة المشروع، ستحتوي المبادرة الجديدة أيضًا على ما يسمى بلوحة قياس الأداء العام، حيث يمكن لأي شخص سحب مقاييس في الوقت الفعلي لمنشأة التعدين.

كان تعدين بيتكوين موضوعًا لتدقيق وسائل الإعلام الشديد بعد أن قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" التوقف عن قبول مدفوعات بيتكوين لسيارات تسلا، بسبب مخاوف بيئية خطيرة.

توسط مايكل سايلور من مايكروستراتيجي في عقد هدنة بين ماسك ومجتمع تعدين بيتكوين الشهر الماضي من خلال جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات رفيعة المستوى. خرج مجلس تعدين بيتكوين الذي تقوده الصناعة من الاجتماع، حيث تعهد القائمون بالتعدين بتسريع مبادرات الاستدامة.

أما بالنسبة لشركة سكوير إنك، فإن الشركة التي يقودها جاك دورسي تكثف جهودها لتعزيز اعتماد بيتكوين والعملات المشفرة. أفاد كوينتيليغراف يوم الجمعة أن دورسي يفكر بشدة في تطوير أجهزة محافظ بيتكوين في محاولة لتحقيق الحفظ الذاتي والشمول المالي للجماهير.

حيث قال في منشور على تويتر: "إذا فعلنا ذلك، فسنبنيه بالكامل في العلن، من البرامج إلى تصميم الأجهزة، وبالتعاون مع المجتمع".