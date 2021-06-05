هذه التغريدات حول بيتكوين كانت سابقة لعصرها

تام شمس - السبت 5 يونيو 2021 05:42 مساءً - ظهرت عملة بيتكوين في عام ٢٠٠٩. وبعد أكثر من عقد من الزمان، ننظر في الوقت الحاضر إلى قدر هائل من التطور الذي أدى إلى بناء صناعة محيطة، مكتملة مع سلاسل بلوكتشين والأصول والحلول الأخرى. سمع بعض الناس عن بيتكوين (BTC) في سنواتها الأولى، بينما قفز آخرون في القطار بأعداد متفاوتة منذ ذلك الحين. إذا نظرنا إلى الوراء عبر تاريخ تويتر، فإننا نكشف عن بعض التغريدات التي كانت تسبق وقتها بكثير.

ففي عام ٢٠١٠، رأى أحد مستخدمي تويتر إمكانات بيتكوين، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن مستقبلها. لكنه لم يعرف كيف سيصبح مصطلح بيتكوين شائعًا، مع ظهورها كموضوع للعديد من المقابلات الإخبارية والتقارير السائدة.

اعتقد شخص آخر على تويتر أنه لم يلحق الركب، في عام ٢٠١٠! وتُظهر التغريدة تاريخ النشر في ١ ديسمبر ٢٠١٠. وصلت شمعة سعر بيتكوين اليومية لذلك اليوم إلى سعر مرتفع بلغ حوالي ٠,٢٣ دولار لكل بيتكوين، وفقًا لمؤشر سيولة بيتكوين بريف نيو كوين التابع لشركة تريدينغ فيو. للإشارة، وصلت بيتكوين إلى مستويات أعلى من ٦٠٠٠٠ دولار لكل عملة في أبريل ٢٠٢١.

قام مستخدم آخر على تويتر بتحصيل الأموال في هدايا عيد الميلاد في عام ٢٠١١ مقابل الأصول الرقمية. وإذا احتفظ ببيتكوين حتى عام ٢٠٢١، فمن المحتمل أن يكون قراره قد دفع عوائد بنسبة مئوية ملحوظة، بناءً على حركة السعر منذ ذلك الحين.

أخيرًا بالنسبة لهذا الجزء من التاريخ، هناك منشور على تويتر عام ٢٠٠٩ من هال فيني المتوفى الآن، والذي شارك في بيتكوين منذ البداية. جاءت هذه التغريدة القديمة في ٢١ يناير ٢٠٠٩، بعد فترة وجيزة من إطلاق كتلة التكوين من بيتكوين في ٣ يناير ٢٠٠٩. ومنذ ذلك الحين، ظهرت بعض الأصول، مثل مونيرو (XMR)، التي تروج لخصوصية أكبر.