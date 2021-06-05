بيتكوين ٢٠٢١ ميامي يستمر مع توني هوك وكيفين أوليري وغيرهم

تام شمس - السبت 5 يونيو 2021 05:42 مساءً - يستمر مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ ميامي بعد الافتتاح الضخم للحدث التاريخي يوم الجمعة.

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحًا بالتوقيت الشرقي (١:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق) مع ملاحظات افتتاحية من قبل مفوض مقاطعة ميامي ديد. سيستمر كوينتيليغراف في نشر تحديثات بيتكوين ٢٠٢١ على تويتر وكذلك على قناة يوتيوب.

سيكون توني هوك أحد المتحدثين الرئيسيين لليوم الثاني، وهو رائد أعمال وأيقونة تزلج أمريكية. وقد قام هوك بتحرك كبير في صناعة العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، حيث أطلق توكن غير قابل للإتلاف عبر سلسلة إيثرنيتي في مارس الماضي، حيث ظهر مقطع فيديو توكن لآخر ٥٤٠ درجة.

سيلقي المتزلج الشهير خطابًا حول "عندما تكون الثقافة المضادة سائدة" في مسرح ناكاموتو في الساعة ٩:٤٥ صباحًا بالتوقيت الشرقي (١:٤٥ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق). وسيحضر هوك أيضًا جلسة لقاء وتحية تتيح للحاضرين فرصة الحصول على لوح تزلج محدود الإصدار موقّع من قبل الأسطورة.

سيتبع خطاب هوك حلقة نقاشية مخصصة لتعدين العملات المشفرة - وهو أحد أهم الموضوعات في مجتمع العملات المشفرة. سيناقش المستثمر في شارك تانك "كيفن أوليري" تعدين العملات المشفرة من قبل الشركات العامة مع الرئيس التنفيذي لشركة ماراثون "فريد ثيل"، والرئيس التنفيذي لشركة ريوت بلوكتشين "جيسون ليس"، وفرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة هايف بلوكتشين تكنولوجيز.

سيضم حدث يوم السبت أيضًا بوبي لي، الرئيس التنفيذي السابق لأول بورصة عملة مشفرة في الصين، BTCC، والتي تم تأسيسها في عام ٢٠١١. وفي الوقت الحالي، سيشارك الرئيس التنفيذي لأجهزة محفظة العملة المشفرة "باليت"، لي في جلسة نقاش بعنوان "Onboarding One Billion Bitcoiners" على المنصة الرئيسية الساعة ١١:٤٠ صباحًا بالتوقيت الشرقي (٣:٤٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق). وسيلقي لاحقًا كلمة حول "حرية الاحتفاظ بالعملات" على منصة End of Fiat في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً بالتوقيت الشرقي (٧:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق).

ستواصل إليزابيث ستارك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة لايتنينغ لابز، الحدث بحلقة نقاش بعنوان "Bitcoin For Billions, Not Billionaires (بيتكوين للميارات وليس للمليارديرات" جنبًا إلى جنب مع المستثمر الاستراتيجي لين ألدين. من بين المتحدثين البارزين الآخرين في اليوم الثاني لمؤتمر بيتكوين ٢٠٢١، مبرمج بيتكوين "جيمي سونغ"، والرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال "مايك نوفوغراتز"، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسوس "تشارلز كاسكاريلا"، والرئيس التنفيذي لشركة أوكي كوين هونغ كونغ، ومدير منتجات غوغل "ستيف لي".

ستبدأ آخر حلقة نقاش على مسرح ناكاموتو تحت عنوان "Evolution Of Exchanges (تطور البورصات)" في الساعة ٣:٣٥ مساءً بالتوقيت الشرقي (٧:٣٥ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق) وستضم الرئيس التنفيذي لشركة أفانتي "كيتلين لونغ" ومؤسس ألاميدا ريسرش "سام بانكمان فرايد"، ونائب رئيس هوبي غلوبال "سيارا صن"، و الرئيس التنفيذي لشيب شيفت "إريك فورهيس".