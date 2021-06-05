بيانات خيارات إيثريوم تُظهر آراء المتداولين المختلطة حول مستقبل إيثريوم

تام شمس - السبت 5 يونيو 2021 02:41 صباحاً - بعد مراجعة خيارات إيثريوم (ETH) يوم ٢٥ يونيو، قد يعتقد المرء أن المتداولين إما أصبحوا مفرطين في التفاؤل أو شديد الانخفاض. حاليًا، هناك رهانات كبيرة على الأسعار التي تقل عن ١٠٠٠ دولار بينما يهدف البعض الآخر إلى ٣٨٠٠ دولار وما فوق.

أظهر تقرير حديث من كوين شيرز أن العديد من صناديق العملات المشفرة بدأت في رؤية التدفقات الصافية بعد أسابيع من التدفقات القياسية للخارج. يشير التقرير إلى أن سيارات إيثريوم شهدت تدفقات إجمالية قدرها ٤٧ مليون دولار، مما رفع هيمنتها على السوق بنسبة تصل إلى ٢٧٪.

نمو التمويل اللامركزي يدعم ارتفاع أسعار إيثريوم

عامل إيجابي آخر هو أن بروتوكولات التمويل اللامركزي تحافظ على قيمة إجمالية مقفلة (TVL) تبلغ ٤٨ مليار دولار على الرغم من أن القطاع تلقى ضربة كبيرة بعد انهيار أسعار إيثريوم الأخير.

صافي القيمة الصافية المقفلة لشبكة إيثريوم على العقود الذكية. المصدر: دي بانك

يجب أن ترضي الزيادة البالغة ٥٧٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى أكثر المستثمرين تفاؤلًا، لكن من المعروف أن متداولي العملات المشفرة يبالغون في أي موقف حدث خلال الأسابيع الأخيرة. لذلك، مع انخفاض إيثريوم من أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ ٤٣٨٠ دولارًا يوم ١٢ مايو، سارع المتداولون إلى إعداد وضع الحماية الوقائي إلى ٤٠٠ دولار.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الانتقال الذي طال انتظاره إلى نموذج إجماع إثبات الحصة هو أصل التوقعات الإيجابية. يعد اقتراح تحسين إيثريوم-١٥٥٩ المحدد للشهر المقبل نقطة انطلاق مهمة أخرى، وبعض المتداولين لديهم أهداف سعرية تتراوح من ٤٠٠٠ دولار إلى ١٠٠٠٠ دولار.

الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين بتاريخ ٢٥ يونيو. المصدر: بايبيت

يوجد حاليًا ٦٢٣٨٠٠ عقد خيار إيثريوم تنتهي صلاحيته في ٢٥ يونيو، بإجمالي فائدة مفتوحة تبلغ ١,٧٥ مليار دولار. تعد خيارات الشراء المحايدة إلى الصعودية حاليًا أكثر تمثيلًا بنسبة ٢٩٪، على الرغم من أن نسبة الشراء إلى الشراء هذه تستخدم وزنًا متساويًا لكل ضربة بغض النظر عن احتمالاتها.

المضاربون على الهبوط ينفقون أكثر من مليون دولار لبناء صفقاتهم

وصلت خيارات البيع شديدة الانخفاض عند ١٦٠٠ دولار وأقل من ١٧٠ ألف عقد إيثريوم، إلى فائدة مفتوحة بلغت ٤٧٦ مليون دولار. ومع ذلك، بالنظر إلى الأسابيع الثلاثة المتبقية تقريبًا حتى انتهاء الصلاحية يوم ٢٥ يونيو، يتم تداول هذه العقود بأقل من ٣٢ دولارًا لكل منها. وتبلغ القيمة السوقية لتلك الخيارات الهبوطية ١,٢ مليون دولار.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن يكون المضاربون على الارتفاع قد بالغوا في شراء خيارات الشراء عند ٣٨٠٠ دولار أو أعلى. إذ تبلغ قيمة هذه العقود البالغ عددها ١٦٠ ألف عقد إيثريوم فائدة مفتوحة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، ولكن بالنظر إلى أن قيمتها الاسمية الحالية أقل من ٨٠ دولارًا لكل منها، فإن قيمتها السوقية تبلغ ٥ ملايين دولار.

لذلك، أنفق المضاربون على الصعود المزيد من المال في إنشاء صفقاتهم على الرغم من الفائدة المفتوحة المماثلة الموضوعة على كلا الجانبين.

تعد هذه الخيارات غير النقدية طريقة ممتازة لبائعي الخيارات للحصول على فرق سعر مقدمًا. ويمكن تطبيق نفس المنهجية على خيارات طرح بقيمة ٢١٠٠ دولار وخيارات شراء بقيمة ٣٨٠٠ دولار.

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