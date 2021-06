مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ في ميامي: إليكم ما فاتكم حتى الآن

تام شمس - الجمعة 4 يونيو 2021 11:55 مساءً - لم يكن اليوم الرسمي الأول لمؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ في ميامي بفلوريدا قليلًا في الأحداث الجديرة بالاهتمام. حيث اجتمع الآلاف من رواد المؤتمر لاستقبال الخطب والمقابلات وحلقات النقاش من مجموعة واسعة من الضيوف، مثل عمدة ميامي فرانسيس سواريز، الذي تحدث عن جهود المدينة "لإنشاء عاصمة بيتكوين وبلوكتشين والتعدين في العالم." إن سجل سواريز مليء بأشكال مختلفة من المشاركة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، حسبما أشار في خطابه.

حيث قال سواريز بعد إبداء العديد من الآراء الإيجابية حول بيتكوين: "إن أيام ربط العملة بالبنك المركزي تقترب من نهايتها"، بما في ذلك: "ستصبح الولايات المتحدة مركزًا قويًا لتعدين بيتكوين بالطاقة النظيفة".

ومن بين المتحدثين الآخرين وأعضاء اللجنة والذين تمت مقابلتهم رئيس نمو بورصة كراكن "دان هيلد"، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي "مايكل سايلور"، ومؤسس درابر فيشر جورفستون "تيم درابر"، من بين آخرين كثيرين. حافظ بيتر ماكورماك، مضيف بودكاست What Bitcoin Did، على إحدى مراحل المؤتمر لبعض أحداث اليوم، حيث قدم للضيوف.

خلال فترة تواجد مايكل سايلور على خشبة المسرح، سُئل عن تجربته في مجال العملات المشفرة حتى الآن. حيث قال سايلور: "لقد أدركت أنني اشتريت بيتكوين لأول مرة منذ عام واحد أمس، ولذا فهذه هي نهاية عام مبتدئ".

كما تحدث الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في مؤتمر اليوم حول موضوع الفئات التي لا تصلها الخدمات. حيث قال خلال مقابلته: "يحتاج الإنترنت إلى عملة محلية". "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التعامل بها كل يوم."

خلال مناقشة لاحقة على خشبة المسرح، قال الرئيس التنفيذي لبورصة باينانس الأمريكية، براين بروكس: "إذا لم تعمل أبدًا في بنك كبير، فليس لديك فكرة عن مدى سوء المشكلة". عمل بروكس سابقًا مع مكتب المراقب المالي للعملة بالولايات المتحدة. وقبل انضمامه إلى الهيئة التنظيمية، توقف عن العمل عدة مرات، بما في ذلك قضاء سنوات مع ون ويست بنك إن إيه.

