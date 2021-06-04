جاك دورسي يحدد خطط سكوير المبدئية لأجهزة محافظ بيتكوين

تام شمس - الجمعة 4 يونيو 2021 11:55 مساءً - تدرس سكوير إنك، وهي شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول التي تقف وراء كاش آب الشهير، تطوير محفظة بيتكوين (BTC) مفتوحة المصدر، مما يشير إلى استمرار الاقتناع بمستقبل مدفوعات العملة الرقمية.

حيث غرد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك جاك دورسي يوم الجمعة: "تدرس سكوير إنشاء محفظة أجهزة لبيتكوين". "إذا فعلنا ذلك، فسنبنيه بالكامل في العلن، من البرامج إلى تصميم الأجهزة، وبالتعاون مع المجتمع."

كما أوضح دورسي الأساس المنطقي لمحفظة أجهزة بيتكوين الجديدة في سلسلة من المنشورات، حيث أكد على أهمية خدمات الحفظ الذاتي والحاجة إلى إنشاء تجربة محمولة سلسة لمستخدمي العملات المشفرة. من وجهة نظر دورسي، يمكن أن يؤدي "الحفظ الذاتي المدعوم" إلى تبسيط تجربة إدارة محفظة العملات المشفرة الخاصة بالفرد إلى حد كبير:

"لا يجب أن يكون الحفظ كل شيء أو لا شيء. ربما يمكننا تبسيط الحضانة من خلال "الحجز الذاتي المساعد". تتطلب المساعدة تصميمًا رائعًا للمنتج: الحد الأدنى من وقت الإعداد، والاعتماد على الأجهزة الحالية، والموثوقية الشاملة."

وفي حين أن الحفظ الذاتي مهم، قال دورسي إن هناك حاجة إلى تضافر القوى لجذب مستخدمين جدد إلى بيتكوين. حيث قال إن "الطبقة الثانية ضرورية للنمو"، مضيفًا:

"إن النمو الهائل الذي نتخيله يتطلب مزيجًا من حلول الحفظ وخارج السلسلة والطبقة الثانية التي تتيح للأشخاص "الانطلاق من الصفر". ما هي الاستثمارات التقنية التي يمكن أن تتيح دعمًا أصليًا سلسًا وقابل للتطوير من المستوى الثاني لأجهزة المحافظ؟

سكوير هي واحدة من أكبر الشركات المالكة لبيتكوين، مع ٨٠٢٧ بيتكوين في ميزانيتها العمومية. وتبلغ قيمة مقتنياتها حاليًا ٢٩٧ مليون دولار بناءً على الأسعار الحالية. يولد كاش آب من سكوير الجزء الأكبر من إيراداته من مبيعات بيتكوين، مما يسلط الضوء على اهتمام الأفراد المتزايد بفئة الأصول الرقمية.