البنك الرقمي "أنكوراج" يقدم قروضًا مدعومة من إيثريوم للمؤسسات

تام شمس - الجمعة 4 يونيو 2021 07:35 صباحاً - يقوم بنك وصاية العملات المشفرة أنكوراج ديجيتال بتوسيع خدماته لتشمل قروضًا مدعومة بالعملات المشفرة للمستثمرين المؤسسيين.

حيث يمكن للعملاء في أنكوراج الآن الوصول إلى خط ائتمان بالدولار الأمريكي مدعوم من إيثريوم من خلال شراكتها مع البنك التجاري الأمريكي بانك بروف.

ستقدم أنكوراج فاينانسينج طريقة بسيطة للمستثمرين لتشغيل ممتلكاتهم من إيثريوم، مما يمكنهم من الوصول إلى الدولار الأمريكي لتلبية احتياجاتهم دون تصفية ممتلكاتهم وفقًا للإعلان. وتقدم شركة حفظ العملات المشفرة أيضًا خدمات التكديس للحصول على عوائد إضافية على إيثريوم

حيث يحتفظ بنك الأصول الرقمية بإيثريوم، ويستخدمها كضمان في حالة عدم تمكن العميل من سداد القرض بالدولار. كذلك سيتمكن العملاء الذين لديهم حيازات كبيرة من إيثريوم من الوصول إلى حد ائتمان أكبر. تقدم أنكوراج بالفعل قروضًا مدعومة من بيتكوين من خلال مقدمي رأس المال الآخرين.

وقد تكون القروض المدعومة من إيثريوم مضمونة بضمان إذا اجتاز المقترض فحوصات العناية الواجبة المناسبة للمخاطر وفقًا لمؤسس أنكوراج المشارك "ديوغو مونيكا".

كذلك قال ديف مانسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بانك بروف، إن تقنية إدارة الضمانات في أنكوراج "من الطراز العالمي"، مضيفًا أنها شريك موثوق به في الصناعة المصرفية:

"نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بمهمتنا وإيماننا بضرورة منح سوق العملات المشفرة نفس الوصول والحقوق إلى أدوات التمويل التقليدية مثل أي أعمال قانونية أخرى ذات رأس مال جيد ومتوافقة في أمريكا."

كانت أنكوراج أول شركة عملات مشفرة تحصل على ميثاق من منظم البنك الوطني الأمريكي في يناير ٢٠٢١. بانك بروف هو عاشر أقدم بنك في أمريكا، يعمل منذ أكثر من ٢٠٠ عام باسم ذا برو]فيدنت بنك قبل تغيير علامته التجارية في عام ٢٠٢٠.