إمبوسيبل فاينانس تجمع ٧ ملايين دولار أمريكي لحاضنة التمويل اللامركزي متعددة السلاسل

تام شمس - الجمعة 4 يونيو 2021 05:42 صباحاً - أكمل إمبوسيبل فاينانس، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي المبني على باينانس سمارت تشين، جولة تمويل أولية بقيمة ٧ ملايين دولار مدعومة من أكثر من ١٢٥ من المؤسسات والمستثمرين الأوائل - مع توجه الأموال نحو تطوير حاضنة التمويل اللامركزي متعددة السلاسل.

وقد قادت الجولة الأولية شركة رأس المال الاستثماري ترو فنتشرز وشركة الاستثمار الكمي ألاميدا ريسرش وشركة هاشد لتطوير بلوكتشين وشركة سي إم إس هولدينغز الاستثمارية.

تم إطلاق إمبوسيبل فاينانس على باينانس سمارت تشين يوم ٩ أبريل، ويقدم البروتوكول حاليًا مقايضات توكنات لمستثمري التمويل اللامركزي ومجمعات السيولة ومكافآت التكديس من خلال توكن إمبوسيبل فاينانس (IF)

سيذهب التمويل الجديد نحو تطوير نظام بيئي متعدد السلاسل للمشروع، والذي يخطط للتوسع لدعم إيثريوم وبوليغون، جنبًا إلى جنب مع عمليات النشر على حلول الطبقة الثانية (L٢) والمنصات الأخرى في المستقبل.

كجزء من النظام البيئي متعدد السلاسل، تعمل شركة إمبوسيبل أيضًا على تطوير بروتوكول سيولة لصانع السوق الآلي (AMM)، والذي سيكون بمثابة العمود الفقري لحاضنة لامركزية ومنصة إطلاق لمشاريع التمويل اللامركزي الجديدة. وبالطبع، ستطلق توكن إمبوسيبل ديسنترالايزد إنكيوبيتور أكسس (IDIA).

تأتي خطط توسيع الدعم إلى إيثريوم وبوليغون في الوقت المناسب في ضوء موجة من المآثر الأخيرة على باينانس سمارت تشين، بما في ذلك قائمة متزايدة من عمليات سحب البساط والاختراق. وهي تثير تساؤلًا حول إذا ما كانت الاختراقات وعمليات استغلال الثغرات متوطنة بطريقة ما في كيفية عمل المنصة، أو مجرد جزء من آلامها المتزايدة؟

ففي الأسابيع الأخيرة، تم اختراق بروتوكول التمويل اللامركزي برغر سواب وسرقة ٧,٢ ملايين دولار في هجوم قرض سريع، إلى جانب بروتوكول العائد بيلت فاينانس، الذي خسر ٦,٣ ملايين دولار بعد أن استغل أحد المتطفلين عيبًا في خزينة البروتوكول.