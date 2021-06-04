كيرف (CRV) تشهد انتعاشًا بنسبة ١٥٠٪ مع انخفاض أسعار التمويل اللامركزي وانخفاض رسوم غاز إيثريوم

تام شمس - الجمعة 4 يونيو 2021 03:48 صباحاً - تلقت توكنات وبروتوكولات التمويل اللامركزي نجاحًا كبيرًا في ١٩ مايو حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ٣٠ ألف دولار، وبينما دخلت بيتكوين ما يصفه بعض المحللين بمرحلة "الضغط ''، فإن القيمة الإجمالية المقفلة في التمويل اللامركزي وقيمة العديد من التوكنات للقطاع لم تنته بعد إلى المستويات التي شهدناها قبل انهيار السوق.

يقف توكن كيرف داو (CRV) بين عدد قليل من توكنات التمويل اللامركزي التي شهدت انتعاشًا قويًا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انخفاض رسوم غاز إيثريوم، وإطلاق كونفيكس فاينانس وبدء قطاع التمويل اللامركزي في العثور على القاع.

مخطط زوج كيرف مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن كيرف قد زاد بنسبة ٥٥٪ منذ الأول من يونيو، حيث ارتفع من ١,٧٦ دولار يوم ١ يونيو إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢,٧٦ دولار يوم ٣ يونيو جنبًا إلى جنب مع زيادة ٢٥٠٪ في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

إطلاق كونفيكس فاينانس يجذب حاملي CRV

أحد مصادر الارتفاع المفاجئ في السعر والزخم لكيرف هو كونفيكس فاينانس (CVX)، وهو مُحسِّن لبروتوكول المنحنى الذي يتيح مقايضات الأصول المماثلة مثل العملة المستقرة إلى معاملات العملات المستقرة.

منذ إطلاقه رسميًا في ١٧ مايو، اكتسب بروتوكول كونفيكس قاعدة مستخدمين كبيرة بسرعة بفضل عائدات تصل إلى ٥٢,١٦٪ واقترح بعض المحللين أن البروتوكول يمثل تحديًا لواي إيرن فاينانس للودائع ذات الصلة بكيرف.

تُظهر البيانات من ديفاي لاما أنه في الأسبوعين ونصف الأسبوع منذ إطلاق كونفيكس فاينانس، تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في البروتوكول ٢,٣ مليار دولار، حيث حقق الطرفان على البروتوكول أرباحًا إجمالية بلغت ٤,٣ ملايين دولار.

القيمة الإجمالية المقفلة على كونفيكس. المصدر: ديفاي لاما

يعتمد كل من كونفيكس فاينانس وواي إيرن فاينانس بشكل كبير على CRV لتشغيل منصاتهم وقد أدى النشاط المتزايد إلى انخفاض العرض المتداول لتوكن CRV. قد يكون هذا قد ساعد في تعزيز سعر CR حيث يطالب المستثمرون بالمشاركة في التوكنات لتحقيق أعلى عائد ممكن.

يمكن أن تستفيد كيرف فاينانس ونظام التمويل اللامركزي البيئي الأوسع أيضًا من الانخفاض الحاد في رسوم الغاز على شبكة إيثريوم (ETH)، والتي كانت قد قامت سابقًا بتسعير العديد من المتداولين الأفراد من إجراء معاملات الموافقة والتأكيد البسيطة المطلوبة للمشاركة والمطالبة بالأرباح من بروتوكولات التمويل اللامركزي.

Average Ethereum gas fee. Source: Etherscan

متوسط ​​رسوم غاز إيثريوم. المصدر: إيثرسكان

سمحت الرسوم المنخفضة لمجموعة أكبر من المستخدمين بإعادة التعامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي المفضلة لديهم، وكانت كيرف مستفيدًا كبيرًا من هذا التطور.

مؤشر فورتكس™ يومض قبل الاختراق

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ CRV يوم ٣١ مايو، قبل ارتفاع الأسعار الأخير.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CRV. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، سجلت درجة فورتكس™ لـ CRV قراءات صعودية طوال الأسبوع الماضي مع ارتفاع ٧٧ في وقت متأخر من يوم ٣١ مايو. كان هذا قبل ١٥ ساعة تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ٥٥٪ خلال الـ ٤٨ ساعة التالية أيام.

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