جنوب الصين تحذر المستثمرين من منصات التوكنات غير القانونية

تام شمس - الخميس 3 يونيو 2021 11:55 مساءً - بعد الحملة التنظيمية الكبرى التي شنتها الصين على العملات المشفرة، ورد أن المنظمين الماليين في هاينان، أصغر مقاطعة في البلاد، أصدروا تحذيرًا ضد مخططات جمع الأموال غير القانونية التي تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين.

ووفقًا للتقارير المحلية، كان فرع هاينان لبنك الصين الشعبي - البنك المركزي للبلاد - والسلطة الإشرافية المالية المحلية من بين المنظمين الذين أصدروا هذا الإعلان.

وقد حذر المنظمون المستثمرين من حملات جمع الأموال غير القانونية التي تستخدم العملة الرقمية أو بلوكتشين كمواد ترويجية، مشيرين إلى حظر إصدار التوكنات غير المشروعة وأنشطة التمويل.

حيث أشار المنظمون أن "أي منصة تمويل توكنات مزعومة لن تشارك في أعمال التبادل بين المناقصات القانونية والتوكنات أو العملات الافتراضية"، وهذا يعني ببساطة أنه لا يمكن استخدام منصات التمويل الرمزية تلك كبوابات تحويل العملات الرقمية. كما يحظر على المنصات المذكورة شراء أو بيع أو العمل كوسيط لشراء أو بيع التوكنات، حسبما يذكر التقرير.

يشمل التحذير أيضًا المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع، ويمنعها من "[تقديم] الخدمات المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل مباشر أو غير مباشر".

في الشهر الماضي، أصدرت جمعية تمويل الإنترنت الصينية، والجمعية المصرفية الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة الصينية بيانًا مشتركًا حول مخاطر تداول العملات المشفرة.

وبعد الانقطاع الهائل للتيار الكهربائي في مركز التعدين الصيني في شينجيانغ في منتصف أبريل، ركزت سلطات بكين على استهلاك الطاقة في مراكز بيانات تعدين العملات المشفرة. أعلن العديد من القائمين بتعدين بيتكوين (BTC) على نطاق واسع منذ ذلك الحين عن خططهم لوقف العمليات في البلاد.

ويتماشى الإشعار التنظيمي بشأن الإشراف الأكثر صرامة على تعدين بيتكوين مع دوران إيلون ماسك لدفعات بيتكوين لتسلا، مما تسبب في انهيار أسعار بيتكوين وأسواق العملات المشفرة بشكل عام.