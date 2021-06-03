المستثمرون يعيدون دخول صناديق العملات المشفرة بحذر بينما تُظهر أدوات إيثريوم بعض القوة

تام شمس - الخميس 3 يونيو 2021 02:43 صباحاً - أظهر تقريرٌ جديد صادر عن شركة التحليلات كوين شيرز أنه على الرغم من أن تراجع السوق قد لا يكون قد انتهى، فإن الأسعار الآن عند مستويات يُظهر فيها مستثمرو سوق الأسهم مرة أخرى علامات الاهتمام بصناديق الأصول الرقمية.

حيث أظهر تقرير نُشر أمس من كوين شيرز أن العديد من الصناديق بدأت في رؤية تدفقات صافية بعد أسابيع من التدفقات القياسية في أعقاب تراجع العملة المشفرة على مستوى السوق. وبشكل إجمالي، ضخت الأسواق القديمة ٧٤ مليون دولار في أدوات استثمار العملات المشفرة، على الرغم من عدم إظهار جميع المنتجات علامات القوة.

وفي حين يدعو بعض المحللين إلى وصول بيتكوين إلى سعر منخفض يصل إلى ١٦٠٠٠ دولار لكل عملة، كانت منتجات بيتكوين من بين الأضعف أداءً، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة ٤ ملايين دولار. يشير التقرير إلى أن العملات البديلة - خاصةً العملات البديلة الأكثر ملاءمة للبيئة لإثبات الحصة - كانت ذات أداء قوي، حيث شهد كل من صناديق كاردانو وريبل وبولكادوت تدفقات تصل إلى أكثر من ٣ ملايين دولار.

ومع ذلك، فإن النجم الحقيقي للتقرير هو إيثريوم. حيث شهدت أدوات إيثريوم تدفقات إجمالية قدرها ٤٧ مليون دولار، مما يشكل غالبية استثمارات صناديق الأصول الرقمية الصافية، مما أدى إلى هيمنة سوق أدوات إيثريوم بنسبة تصل إلى ٢٧٪.

تأتي النظرة الصعودية من المستثمرين على الأصل بعد سلسلة من التقارير الصعودية من مكاتب أبحاث التمويل الأكاديمي والمؤسسي. في الأسبوع الماضي، كتب كل من جامعة بنسلفانيا وغولدمان ساكس بحثًا يدافع عن إيثريوم كمخزن للقيمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أهميته لنظام التمويل اللامركزي البيئي.