عملاق البحث غوغل يرفع الحظر عن إعلانات بورصات ومحافظ العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 08:55 مساءً - في خطوة مفاجئة اليوم، ألغت شركة غوغل العملاقة للإعلان عبر الإنترنت سياسة عمرها ما يقرب من ثلاث سنوات تحظر بورصات العملات المشفرة من استخدام خدماتها الإعلانية.

ويقرأ تحديث السياسة على صفحة دعم الشركة: "اعتبارًا من ٣ أغسطس، يجوز للمعلنين الذين يعرضون بورصات العملات المشفرة والمحافظ التي تستهدف الولايات المتحدة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات عندما تفي بالمتطلبات التالية وتكون معتمدة من قِبل غوغل".

تتضمن المتطلبات التي يجب أن تجتازها البورصات أن يتم التسجيل لدى "شبكة مكافحة الجرائم المالية كشركة لخدمات الأموال ومع ولاية واحدة على الأقل كجهة تحويل أموال" أو "كيان مصرفي فيدرالي أو حكومي"، مما قد يفتح الباب أمام الإعلانات من خدمات مثل أنكوراج وباكسوس.

لن تفتح السياسة الجديدة الباب أمام الغالبية العظمى من مؤسسات العملات المشفرة، ومع ذلك، فإن "إعلانات عروض العملات الأولية أو بروتوكولات تداول التمويل اللامركزي أو الترويج لشراء أو بيع أو تداول العملات المشفرة أو المنتجات ذات الصلة" كلها تستمر في تكون محظورة. تظل الأخبار ومجمعات المخططات البيانية بالإضافة إلى "الإشارات" وخدمات التحليل أيضًا على القائمة السوداء للإعلانات.

غالبًا ما كانت سياسات غوغل حول إعلانات العملات المشفرة متضاربة، وفي بعض الأحيان انتقدها الخبراء ووصفوها بأنها "غير عادلة". طوال عام ٢٠١٨، انقلبت شركة البحث العملاقة على حظر إعلانات البورصات، في وقت ما كانت كلمة "إيثريوم" كلمة مدرجة في القائمة السوداء في الإعلانات، وعلى الرغم من السياسات الصارمة لا تزال تسمح أحيانًا لمشاريع الاحتيال بالمرور.