الصين ستوزع ٦,٢ ملايين دولار في تجربة رقمية جديدة لليوان في بكين

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 05:42 مساءً - تطلق الحكومة الصينية يانصيبًا رقميًا آخر لليوان لتحفيز تجارب العملات الرقمية المستمرة، وهذه المرة في العاصمة بكين.

وقج أعلنت هيئة الرقابة المالية المحلية والإدارة في بكين رسميًا يوم الثلاثاء أن الحكومة ستوزع ٤٠ مليون يوان رقمي (٦,٢ ملايين دولار) لسكان بكين كجزء من برنامج تجريبي جديد للعملة الرقمية.

بدءًا من شهر يونيو، يتميز البرنامج "بالمغلفات الحمراء" - وهي طريقة تقليدية لإهداء الأموال، حيث يوفر كل منها محفظة مجانية عبر الإنترنت تحتوي على ٢٠٠ يوان رقمي (٣١ دولارًا). سيتم توزيع هذه المظاريف الحمراء على ٢٠٠٠٠٠ فائز يانصيب، والذين يتعين عليهم تنزيل تطبيق لاستخدام جوائزهم لدى ما يقرب من ٢٠٠٠ تاجر معين في المدينة. وللتسجيل، يمكن للمستهلكين استخدام تطبيقين مصرفيين: تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الصين وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من ICBC.

ووفقًا للإعلان، يجب على سكان بكين التقدم للمشاركة في اليانصيب حتى منتصف ليل ٧ يونيو، بينما سيتمكن الفائزون من إنفاق جوائزهم بحلول ٢٠ يونيو. ويشير الإعلان إلى أنه سيتمكن المستخدمون من شحن محافظهم إذا كانوا يريدون إنفاق بعض الأموال الإضافية.

نفذت الحكومة العديد من الهدايا الرقمية لليوان في مدن أخرى بما في ذلك شنتزن. وتهدف ألعاب اليانصيب هذه إلى مساعدة بنك الصين الشعبي في اختبار العملة الرقمية للبلاد بعد أن أطلق البنك المركزي أولى تجارب اليوان الرقمية في أبريل ٢٠٢٠.