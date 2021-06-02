دوجكوين ترتفع بنسبة ٤٠٪ على خلفية إدراج كوين بيز برو وتغريدات ماسك

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 05:42 مساءً - اكتسبت عملة الميم المشفرة دوجكوين (DOGE) أكثر من ٤٠ ٪ في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، بعد إدراجها في كوين بيز برو وموجة أخرى من التغريدات من المتحدث باسم DOGE المعين ذاتيًا إيلون ماسك.

أعلنت كوين بيز عن إدراج دوجكوين على منصتها المحترفة للمتداول، كوين بيز برو، يوم الاثنين، مما أدى إلى انتعاش سريع في العملة. وكان سعر DOGE قد انخفض بنسبة ٥٩٪ خلال الشهر السابق، في أعقاب انهيار السوق الأوسع في أوائل مارس.

لكن في يوم الثلاثاء، قفز سعر العملة من ٠,٣١٣٧ دولارًا أمريكيًا إلى ٠,٤٣٩٨ دولارًا أمريكيًا في الساعات التي أعقبت إعلان كوين بيز، مما أدى إلى نمو بنسبة ٤٠٪ بين عشية وضحاها.

تقبل كوين بيز الآن الودائع الواردة تحسبًا لبدء تداول دوجكوين بجدية يوم الخميس، على افتراض وجود سيولة كافية. وسيبدأ التداول عبر خمسة أزواج تداول: دوجكوين مقابل الدولار ودوجكوين مقابل بيتكوين ودوجكوين مقابل اليورو ودوجكوين مقابل اليورو ودوجكوين مقابل الجنيه الإسترليني ودوجكوين مقابل تيثر.

ربما يكون مدير شركة تسلا قد قدم مزيدًا من التعرض لعملة DOGE يوم الثلاثاء عندما نشر ميم دوجكوين آخر. هذه المرة، أظهر الميم الكلب الذي يحمل نفس الاسم منكبًا على جهاز كمبيوتر من الثمانينيات مصحوبًا بالتعليق: "يجب أن أبقي شغفي مخفيًا عن الجمهور وإلا سأكون منبوذًا اجتماعيًا".

أعاد ماسك أيضًا تغريد ميم دوجكوين قديم قام بتغريده لأول مرة في عام ٢٠٢٠، والذي يصور الكلب يجتاح العالم بينما يحل محل النظام المالي الحالي.