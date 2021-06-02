البورصة اللامركزية "إمي سواب" التي يحكمها المجتمع تجمع ١٠٤ ملايين دولار من التمويل الخاص

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 05:42 مساءً - جمعت إمي سواب - وهي بورصة لامركزية يحكمها المجتمع (DEX) - ١٠٤ ملايين دولار من عدد كبير من المستثمرين، كل منهم وضع حدًا أقصى قدره ٢٥٠٠٠ دولار لكل منهم.

ومن بين الداعمين للبورصة، التي تعمل كمنظمة مستقلة لامركزية، جاء كارل مون، بوكس ​​مايننغ، وإدنا، جيسون دي من تي إم إم هولدينغز وهودل.غلوبال وصندوق إكس نتورك وإنكلوجن كريبتو فند.

تصف إمي سواب نفسها بأنه بورصة صانع سوق مؤتمتة ولامركزية. ولا تعتمد البورصات القائمة على صناع السوق الآلية على دفاتر الطلبات مثل البورصات العادية ولكنها تستخدم بدلًا من ذلك الصيغ الرياضية لتسعير الأصول. كما أنها توفر السيولة من عدة مجمعات وتستخدم عقودًا ذكية أو عقودًا من نظير إلى نظير للتداول.

بالإضافة إلأى أن عرض إمي سواب للمستثمرين هو استرداد كامل لرسوم غاز إيثريوم. وفي الربع الثالث من هذا العام، تخطط أيضًا لإطلاق بطاقات توكنات غير قابلة للإتلاف - تسمى NFT Magic Cards - كآلية محببة تهدف إلى جذب المزيد من المستخدمين. وتتضمن إستراتيجية المنصة أيضًا تقديم مكافآت لتحفيز مزودي السيولة والمقايضين، وتوفير الدعم عبر شبكات بلوكتشين متعددة، وتشجيع حاملي توكنات ESW على التصويت على التطوير المستقبلي للمؤسسة.

البورصة اللامركزية هو أول مشروع تم إطلاقه كجزء من تحالف إمي داو، الذي يضم أعضاؤه ألفا سيغما كابيتال وبورصة ديجي فينكس وبورصة آي جي سي إم وهالو إكس وغيرها. وفيما بينهم، تمتد تجربة الشركاء إلى مجموعة من الخبرات عبر عمليات بورصات العملات المشفرة، ومشاريع التمويل اللامركزي، والخدمات المالية والامتثال التنظيمي (ممارسات اعرف عميلك الإلكترونية ومكافحة غسيل الأموال).