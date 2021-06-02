بورصة العملات المشفرة الإندونيسية المدعومة من باينانس تفكر في الاكتتاب العام

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 02:55 مساءً - تدرس بورصة العملات الرقمية توكوكريبتو التي تتخذ من جاكرتا مقرًا لها الظهور لأول مرة في السوق العامة على مدار العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، حسبما أفادت نيكي يوم الأربعاء.

حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة توكوكريبتو، بانغ شو كاي، قائلًا: "أقول عامين لأننا بحاجة إلى أن نكون مربحين لأكثر من عامين على الأقل قبل الإدراج. ونحن بالفعل مربحين الآن. إن تركيزنا الرئيسي في توكوكريبتو هو زيادة نمو الأعمال وتوسيع عملياتنا إلى أجزاء أكثر من إندونيسيا وجعل العملات المشفرة سائدة في البلاد."

وأضاف أنه "من ناحية التقييم، من السابق لأوانه الحديث عن الاكتتاب العام لأن الاكتتاب العام لا يزال أمامنا من سنتين إلى ثلاث سنوات، ولكن المرجع الوثيق سيكون كوين بيز في الولايات المتحدة حاليًا، نحن نراقب السوق ونوسع نطاق الأعمال، ونبني الفريق والمنتجات".

تأسست توكوكريبتو في عام ٢٠١٨، وهي منظمة تحت إشراف وزارة التجارة الإندونيسية من قبل وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة، والمعروفة أيضًا باسم Bappebti.

ترتبط توكوكريبتو بعلاقات مع أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، باينانس، حيث تلقت الشركة الإندونيسية استثمارًا لم يُكشف عنه من باينانس قبل عام واحد. أطلقت توكوكريبتو أيضًا بيع توكنات توكوكريبتو (TKO) على باينانس في وقت سابق من هذا العام. وفي العام الماضي، طرحت الشركة أيضًا بورصة عملات مشفرة مطورة مدعومة من باينانس كلاود.

برزت إندونيسيا كنقطة ساخنة رئيسية لنشاط العملة المشفرة مؤخرًا على الرغم من حظر الحكومة للمدفوعات القائمة على العملة المشفرة في عام ٢٠١٧. ففي الأسبوع الماضي، جمعت منصة تداول العملات الرقمية المحلية الرئيسية، بينتو، ٦ ملايين دولار من مستثمرين بما في ذلك كوين بيز المدرجة في بورصة ناسداك.