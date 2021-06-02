شركة كونفكس فاينانس، المنافسة المحتملة لواي إيرن، تتجاوز مليار دولار في إجمالي القيمة المقفلة

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 03:48 صباحاً - في حين أن الكثير من السوق يتراجع عن التراجع المدمر الذي أدى إلى انخفاض القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في التمويل اللامركزي من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن أحد البروتوكولات يتجاهل الوزن الكلي ويصعد في قائمة المتصدرين فيما يتعلق بإجمالي القيمة المقفلة.

قامت شركة كونفكس فاينانس المستندة إلى إيثريوم ($CVX) بتكسير مليار دولار في إجمالي القيمة المقفلة في وقتٍ سابق اليوم، حيث ارتفعت إلى ١,١٤ مليار دولار وتصدرت لفترة وجيزة أفضل ٢٠ مشروع من حيث الحجم، وفقًا لديفاي لاما.

وقد أخبر قائد فريق كونفكس "c٢tp" كوينتيليغراف في مقابلة أن الفريق قد غمره الدعم.

"لقد أذهلنا مقدار الدعم الذي تلقته منصتنا. ونحن ممتنون جدًا لكل من يشاركنا رؤيتنا. لقد كان نشر المجتمع للكلمة هو العامل الرئيسي المساهم، بالإضافة إلى إظهار الدعم من فريق كيرف".

تم تصميم كونفكس لتكون تحسينًا لبروتوكول كيرف، وهي منصة تتيح مقايضات الأصول المماثلة بين العملات المستقرة المختلفة أو إيثريوم وعملات إيثريوم التي تم تكديسها. ويحتوي توكن CRV الخاص بها على وظيفة قفل الوقت، حيث يشارك المستخدمون CRV لمدة أربع سنوات مقابل veCRV، والذي يسمح للمستخدمين "بتعزيز" المكافآت مقابل الاشتراك في مجموعات كيرف.وقال c٢tp من خدمات كونفكس: "نريد استقراء الأشياء المعقدة بعيدًا، مثل مقدار veCrv المطلوب لتعزيز كمية السيولة. ولكننا نريد أيضًا أن نكون منفتحين بما يكفي لنظهر للجميع ما يحدث وراء الكواليس والفوائد التي نقدمها". "بالإضافة إلى استخدام veCrv من أجل توازن السيولة، يمكن أن يكون قفل توكن لمدة أربع سنوات خطوة كبيرة لمعظم الناس. ونحن نأمل أن يمنح نظامنا الثقة في قيمة التوكنات الخاصة بنا حتى تتمكن من الانضمام إلى النظام البيئي مع الاحتفاظ بالسيولة".

ومع ذلك، لم يكن الإطلاق بدون دراما. حيث زعم بعض المراقبين أنه نظرًا لأن كونفكس تقوم بتحسين أوضاع كيرف، فإن المشروع يمثل تهديدًا لواي إيرن.فاينانس، التي تعتمد خزائن عوائدها بشكل كبير على كيرف.

ومع ذلك، رفض c٢tp هذه الفكرة، قائلة إن واي إيرن وكونفكس يكملان بعضهما البعض في ما هو في النهاية نظام التمويل اللامركزي الإيجابي:

"نحن لا نعتبرها منافسة مباشرة. فهناك منصات مختلفة بأهداف مختلفة. وهناك أيضًا الكثير لتكسبه عندما تتكامل المنصات مع كل منها كجزء من نظام التحدي الأكبر. نحن نشجع أي شخص على استخدام ما نقدمه بالإضافة إلى البناء على القمة. التمويل اللامركزي ليس فائزًا يأخذ كل شيء، ولكنه شيء يصبح أقوى حيث تتلاءم جميع القطع معًا".

وبالمثل، رفض ممثل واي إيرن فكرة قيام البروتوكولات بمعركة مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من إجمالي القيمة المقفلة في كونفكس مفوّض من واي إيرن.

وقال ويفر، عضو فريق النمو في واي إيرن بشأن نجاح كونفكس: "نحن نحب أن نرى ذلك". "يقضي الكثير من العاملين في العملات المشفرة وقتهم في البحث عن طرق لإثارة القبائل ضد بعضها البعض، ولكن يمكنك النظر من بعيد اليوم وسترى ١٩ مليون توكن veCRV إضافي يعزز خزائن واي إيرن بفضل كونفكس. لقد تم سؤالنا عما إذا كان هذا هجوم مصاص دماء على واي إيرن. ولا أعرف ما هو عكس ذلك، ولكن قطعة البناء الجديدة هذه تضخ التعزيزات في واي إيرن".