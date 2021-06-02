منتج بولكادوت المتداول في البورصة يضرب سوق الأسهم السويدية

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 02:42 صباحاً - اتخذ العالم المالي السائد خطوات ملحوظة لدمج أصول العملات المشفرة المختلفة. ظهر منتج جديد يتم تداوله في البورصة (ETP) لبولكادوت (DOT) مؤخرًا في بورصة رئيسية في السويد.

يستضيف سوق النمو الاسكندنافي الآن عمليات الشراء والبيع لمنتج بولكادوت المتداول في البورصة، المسمى رسميًا باسم "فالور بولكادوت (DOT) إس إي كيه"، وفقًا لبيان عام تم تقديمه إلى كوينتيليغراف. المنتج المتداول في البورصة هو أحد منتجات فالور، وهي شركة تنتج المنتجات المتداولة في البورصة القائمة على الأصول الرقمية. وقد تم طرح المنتج في البورصة يوم الاثنين. شركة تسمى ديفاي تكنولوجيز هي الشركة الأم لشركة فالور.

وقد صرحت ديانا بيغز، الرئيس التنفيذي لشركة فالور، كما ورد في البيان العام: "هذا وقت مثير بشكل خاص لبروتوكول بولكادوت مع الإطلاق القادم لوظائف بارا تشين الخاصة به، مما يوفر زيادة قابلية التوسع ووضع اللمسات الأخيرة على بنائه الأساسي" "إن إطلاقنا لفالور بولكادوت إس إي كيه هو استجابة مباشرة للطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء للوصول إلى بروتوكولات بلوكتشين المبتكرة الأخرى عبر المنتجات المتداولة في البورصة الخاصة بنا."

سوق الأسهم الذي يقع مقره في السويد ويحمل الموافقة التنظيمية في الدولة، سوق النمو الاسكندنافي، والمختصر أيضًا إلى NGM، يخدم المشاركين من بلدان متعددة.

على مر السنين، مهدت الكيانات الرئيسية طرقًا أكثر تقليدية للتعرض للعملات المشفرة، مثل عقود بيتكوين وإيثريوم الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية، والمنتجات القائمة على العملة المشفرة من غراي سكيل، والصناديق المتداولة في بورصة بيتكوين الكندية.

باستخدام مقاييس سوق الأسهم التقليدية، يمكن للمشاركين شراء وبيع منتج بلوكادوت المتداول في البورصة، المدعوم بأصل العملات المشفرة DOT. حيث قال البيان عن الصناديق المتداولة في البورصة من فالور بشكل عام: "بالنسبة لكل منتج يتم تداوله في البورصة من فالو يتم شراؤه وبيعه في البورصة، فإن فالور تشتري أو تبيع المبلغ المعادل للأصول الرقمية الأساسية، مما يعني أن المنتجات مدعومة بالكامل في جميع الأوقات".