الكثير من الضجة: من المخطط إدراج عملة الميم "دوجكوين" في كوين بيز برو

تام شمس - الأربعاء 2 يونيو 2021 02:42 صباحاً - بدأت كوين بيز برو، ذراع التداول الاحترافي لبورصة كوين بيز للعملات المشفرة، في قبول التحويلات الواردة لعملة دوجكوين (DOGE)، مما يمهد الطريق لتبني الأصل الرقمي القائم على الميم على نطاق أوسع.

سيبدأ تداول DOGE على كوين بيز برو يوم الخميس الساعة ٤:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، بشرط استيفاء شروط السيولة، حسبما أعلنت البورصة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وفي البداية، سيتم دعم دوجكوين عبر خمسة أزواج تداول، بما في ذلك دوجكوين مقابل الدولار ودوجكوين مقابل بيتكوين ودوجكوين مقابل اليورو ودوجكوين مقابل اليورو ودوجكوين مقابل الجنيه الإسترليني ودوجكوين مقابل تيثر. سيتم إطلاق دفاتر الطلبات في ثلاث مراحل متداخلة، تبدأ من مرحلة النشر فقط، متبوعة بالحد فقط ثم التداول الكامل.

وقد صرحت كوين بيز قائلةً: "إذا كان أحد دفاتر الطلبات الجديدة لا يفي في أي وقت بتقييمنا لسوق صحي ومنظم، فقد نحتفظ بالكتاب في حالة واحدة لفترة أطول من الوقت أو نعلق التداول وفقًا لقواعد التداول الخاصة بنا".

يبدو أن سعر DOGE قد استجاب للأخبار بشكل إيجابي، حيث كسب أكثر من ٣٪، وفقًا لتريدينغ فيو. وبطبيعة الحال، فإن هذه المكاسب تتضاءل مقارنة بالارتفاع الأسي للعملات المشفرة القائمة على المبم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢١.

في مرحلةٍ ما خلال جنون السوق، تجاوزت عمليات تصفية DOGE عملة بيتكوين (BTC)، مما يؤكد ارتفاع الطلب على الأصل. كما تجاوز نشاط تويتر المحيط بدوجكوين لفترة وجيزة أصل العملة المشفرة الرائدة في بداية العام.