كوين بيز تقدم خصمًا للعملات المشفرة للتسوق عبر الإنترنت لأول مرة عبر أبل باي وغوغل باي

تام شمس - الثلاثاء 1 يونيو 2021 06:49 مساءً - سيبدأ المتسوقون عبر الإنترنت الذين يدفعون باستخدام بطاقة كوين بيز الخاصة بهم على أبل باي وغوغل باي في الاستمتاع بخصومات العملات المشفرة.

ففي إعلان على مدونة كوين بيز الصادرة يوم الثلاثاء، كشفت خدمة البورصة أنه بدءًا من يونيو، سيتم اختيار بعض العملاء المدرجين في القائمة البيضاء لبدء الاستمتاع بميزة خصم العملات المشفرة.

وكجزء من الإعلان، كشفت كوين بيز أن العملاء الذين يستخدمون بطاقة كوين بيز الخاصة بهم على أبل باي وغوغل باي يمكنهم كسب ما يصل إلى ٤٪ في شكل مكافآت عملات مشفرة عند التسوق عبر الإنترنت.

وأضاف الإعلان: "إن استخدام بطاقة كوين بيز الخاصة بك أمر لا يحتاج إلى تفكير عندما يمكنك استرداد ١٪ من بيتكوين أو ٤٪ في ستيلر لومنز".

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أصبحت كوين بيز جهة إصدار مباشرة لبطاقات فيزا في فبراير ٢٠٢٠. وبحلول مارس ٢٠٢٠، يمكن لمستخدمي كوين بيز كارد في أوروبا استخدام بطاقاتهم بالفعل على غوغل باي.

يأتي إعلان كوين بيز وسط نمو كبير في مدفوعات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. ففي حين أن انتشار مدفوعات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة لا يزال متخلفًا عن مثيله في الصين، شهد القطاع نموًا بنسبة ٢٩٪ في عام ٢٠٢٠.

وإلى جانب ما يصل إلى ٤٪ في خصومات العملات المشفرة، تقول البورصة إن لديها خططًا أخرى لتوسيع برنامج مكافآت كوين بيز كارد الخاص بها. منذ يونيو ٢٠١٩، أضافت كوين بيز كارد المزيد من البلدان إلى تغطيتها مع زيادة العملات الافتراضية المدعومة لتشمل حتى العملات المستقرة مثل داي (DAI).