صندوق بيتكوين متداول في البورصة شهير من المقرر أن ينطلق في المملكة المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 1 يونيو 2021 05:41 مساءً - تعمل إي تي سي غروب، وهي شركة لإدارة استثمارات العملات المشفرة، على توسيع عروض منتجاتها المتداولة في بورصة بيتكوين (BTC) في المملكة المتحدة بعد تسخير قواعد السوق السويسرية لتجاوز اللوائح البريطانية الأكثر صرامة.

أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الذي يتم تسويته ماديًا من إي تي سي غروب، والتي يتم تداولها تحت رمز المؤشر BTCE، ستبدأ التداول في بورصة أكويس في لندن وباريس يوم ٧ يونيو. بمجرد إطلاقها، ستصبح BTCE أول صندوق عملة مشفرة متداول بالبورصة يتم تداوله في المملكة المتحدة.

وقد صرح برادلي دوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي تي سي، إن المنتج يستخدم بالفعل من قبل المستثمرين "كوسيلة تحوط فعالة ضد التضخم". وأوضح قائلًا:

"توفر مجموعة إي تي سي التعرض لعملة بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة للعملات المشفرة المدعومة فعليًا بنسبة ١٠٠٪، وكان تقديم منتج بيتكوين الرائد لدينا إلى بورصة أكويس خطوة منطقية مع تزايد الطلب المؤسسي على التعرض للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم."

وصف ألاسدير هاينس، الرئيس التنفيذي لبورصة أكويس، العملات المشفرة بأنها "فئة أصول حسنة النية" تمنح المستثمرين المزيد من الخيارات لتحقيق محفظة متوازنة. وقال: "تمتلك أكويس تاريخًا من الابتكار وتستجيب لطلب العملاء على هذه الأصول بطريقة رشيقة تسمح للمتداولين بالوصول إليها في بيئة سائلة ومنظمة".

منذ إطلاق صندوق بيتكوين المتداول في البورصة في ألمانيا في يونيو ٢٠٢٠، قامت مجموعة إي تي سي بتداول عملات رقمية بقيمة ٥,٤ مليارات دولار، مما يؤكد النمو المستمر لاستثمار الأصول الرقمية بين المؤسسات.