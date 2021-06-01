نادي ولفرهامبتون واندررز لكرة القدم التابع للدوري الإنجليزي الممتاز يطلق توكن للمشجعين

تام شمس - الثلاثاء 1 يونيو 2021 05:41 مساءً - سيطلق نادي ولفرهامبتون واندررز لكرة القدم التابع للدوري الإنجليزي الممتاز توكنات للمشجعين في إطار شراكة جديدة مع منصة بلوكتشين التركية "بيتشي تكنولوجي".

جاء في إعلان بيتسي أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري كرة القدم الأكثر متابعة في العالم. وسيقوم خبراء بلوكتشين الأتراك بتطوير توكن لمشجعي النادي على بيتشي تشين. كذلك ستدرج بورصة العملات المشفرة الخاصة ببيتشي توكن مشجعي النادي أولًا، تليها البورصات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وستشهد الاتفاقية متعددة السنوات ظهور شعار بيتشي على قمصان فريق Wolves وشاشاته في ملعب Wolves التاريخي، مولينو، بدءًا من موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢. بصفته أحد مؤسسي دوري كرة القدم في إنجلترا، كان فريق ولفرهامبتون يلعب مبارياتهم في ملعب مولينو منذ عام ١٨٨٩.

وتعليقًا على الشراكة، قال المتحدث باسم Wolves، راسل جونز، "نحن نتطلع إلى التحقيق في خيارات توكنات المعجبين، والتي نعتقد أنها ستخلق طريقة أخرى لإشراك مشجعينا في المملكة المتحدة وخارجها."

تشتهر بيتشي تكنولوجي بشراكاتها من أجل توكنات المشجعين مع فرق من مجموعة واسعة من الرياضات. في الآونة الأخيرة، أصبح الشريك الرسمي لتوكن المشجعين لفريق فورمولا ١ ماكلارين ريسينغ وفريق كرة السلة الوطني التركي.

وقد شارك فريق كرة القدم الوطني الإسباني سابقًا مع بيتشي لإطلاق توكن المشجعين الخاص بهم. والشركة هي أيضًا الراعي الرسمي لشعار السراويل القصيرة لنادي رينغرز لكرة القدم.