بيتكوين تتوقف عند ما يقرب من ٣٧,٥ ألف دولار، وتظهر البيانات على السلسلة استسلامًا من المالكين على المدى القصير

تام شمس - الثلاثاء 1 يونيو 2021 02:42 صباحاً - بدأت بيتكوين الأسبوع باختراق صعودي مفاجئ إلى ٣٧٥٠٠ دولار، وهو مستوى حدده بعض المحللين على أنه "حد نهائي مهم''، لكن الارتفاع لم يدم طويلًا حيث وصلت بيتكوين حد البيع بالقرب من الذراع السفلي للراية الهبوطية التي يمكن أن يمكن رؤيتها على أطر زمنية متعددة.

وفي حين أن العديد من المتداولين قلقون من أن السوق الصاعدة لعام ٢٠٢١ قد انتهت الآن والنظر فيما إذا كان يجب تأمين المكاسب، تُظهر البيانات على السلسلة أن حاملي بيتكوين على المدى الطويل (BTC) قد قاموا بالتجميع استعدادًا لمضخة مزدوجة محتملة على غرار عام ٢٠١٣ من المحتمل أن ترفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

من ناحية أخرى، صعدت إيثريوم (ETH) بنسبة ٨٪ لتصل إلى ٢٦٧٧ دولارًا حيث لا تزال الأحاديث حول "التقلب" المحتمل بين بيتكوين وإيثريوم موضوعًا للنقاش. في الآونة الأخيرة، توقعت بلومبرغ أن إيثريوم يمكن أن تتفوق في يومٍ من الأيام على بيتكوين باعتبارها العملة المشفرة المفضلة في العالم.

المالكون على المدى القصير يقومون بتغذية عمليات البيع

يمكن العثور على مزيد من الأفكار حول ما يغذي عدم اليقين في الأسواق في أحدث تقرير بعنوان "أسبوع على السلسلة" من غلاسنود والذي نظر في نشاط مالكي العملات على المدى القصير (STH)، وهم من الداخلين الجدد إلى السوق الذين يمتلكون العملات منذ أقل من ١٥٥ يومًا، ومالكي العملات على المدى الطويل (LTH) الذين يمتلكون العملات لمدة أكبر من ١٥٥ يومًا.

وفقًا لمقياس متوسط ​​عمر الناتج المنفق (ASOL)، والذي يوفر نظرة ثاقبة لمتوسط ​​عمر جميع نواتج معاملة غير منفقة التي تم قضاؤها في ذلك اليوم، قام مالكو العملات على المدى الطويل بالاحتفاظ بمواقفهم بشكل أساسي من خلال الانخفاض الأخير كما يتضح من انخفاض متوسط ​​عمر الإنتاج المستنفد بشكل كبير "إلى مستويات أقل من نطاق التراكم المرئي بين ٥٠٠٠٠ دولار و٦٠ ألف دولار".

متوسط ​​عمر الناتج المنفق لبيتكوين. المصدر: غلاسنود

يمكن العثور على دليل إضافي على أن مالكي العملات على المدى القصير هم الذين يقفون وراء عمليات البيع من خلال مقارنة حجم تحويل بيتكوين على السلسلة الموجود في الربح (المالكون على المدى الطويل) مع الخسارة (المالكون على المدى القصير).

وفقًا لبيانات من غلاسنود، شوهد المالكون على المدى الطويل يجنون أرباحًا في وقت مبكر من موجة ارتفاع ٢٠٢١ من ١٠٠٠٠ دولار إلى ٤٢٠٠٠ دولار قبل أن يصل إنفاقها إلى خط أساس مستقر إلى حدٍ ما، مع بيع الأسبوع الماضي "كان له تأثير ضئيل على أنماط الإنفاق" مما يشير إلى أن مالكي العملات على المدى الطويل غير راغبين بشكل عام في تصفية العملات بأسعار مخفضة".

يُقارن هذا بسلوك مالكي العملات على المدى القصير الذين "زادوا إنفاقهم بأكثر من ٥ أضعاف خلال عمليات البيع هذه مع الحد الأقصى للإنفاق الذي يحدث بالقرب من الانخفاض المحلي الحالي للسوق".

يمكن العثور على دليل على ذلك أيضًا في مراجعة نسبة ربح الناتج المنفق (SOPR) بالنسبة إلى مالكي العملات على المدى القصير، الذين يستمرون في تكبد الخسائر من خلال إنفاق العملات التي تراكمت بأسعار أعلى بالأسعار المنخفضة الحالية، مما يشير إلى الاستسلام.

نسبة ربح الناتج المنفق لمالكو بيتكوين على المدى القصير. المصدر: غلاسنود

وفقًا لغلاسنود:

"بدون شك، أفضل وصف لهيكل السوق الحالي هو أنه ساحة معركة بين المضاربين على الصعود والمضاربين على الانخفاض مع وجود اتجاه واضح يتشكل بين المستثمرين على المدى الطويل والمستثمرين على المدى القصير. هذه معركة قناعة مالكي العملات وقوة شرائية فورية".

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