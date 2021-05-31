زيرو إكس تُطلق واجهة برمجة تطبيقات السيولة البورصات اللامركزية على بوليغون

تام شمس - الاثنين 31 مايو 2021 07:05 مساءً - أصدرت زيرو إكس إصدار واجهة برمجة التطبيقات من بوليغون لمجمع سيولة البورصات اللامركزية (DEX)، مما فتح أداة برمجة التطبيقات من زيرو إكس لسوق بوليغون المتوسع.

وقد أعلنت خدمة جسر السيولة في البورصات اللامركزية عن هذه الخطوة من خلال بيان صدر يوم الاثنين، مما يمثل علامة فارقة أخرى لمشهد التمويل اللامركزي (DeFi) المزدهر على بوليغون.

ووفقًا للإعلان، تتميز واجهة برمجة التطبيقات من زيرو إكس على بوليغون بقنوات سيولة بورصات لامركزية قائمة على إيثريوم مثل سوشي سواب وديفاين وكيرف، بالإضافة إلى دودو وإم ستيبل وكويك سواب وكوميث.

يوضح الإعلان بالتفصيل سهولة استخدام واجهة برمجة التطبيقات من زيرو إكس على بوليغون، على النحو التالي:

"المطورون قادرون على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر من زيرو إكس والوثائق المصاحبة لبدء البناء على بوليغون على الفور. تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) لتسهيل الأمر على مطوري التمويل اللامركزي للاستفادة من سيولة البورصات اللامركزية بطريقة سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام".

وبحسب ما ورد تخطط شركة زيرو إكس لتوسيع قدرتها على تجميع سيولة البورصات اللامركزية مع وعد الفريق بالوصول إلى أوامر الدفاتر المفتوحة وطلب نظام الأسعار (RFQ) في التكرار التالي لواجهة برمجة التطبيقات من زيرو إكس المقرر إطلاقه في يونيو.

كجزء من الإعلان، صرح فريق زيرو إكس أن خدمة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به قد سهلت ٢٦ مليار دولار في حجم التداول من أكثر من مليون صفقة نفذتها حوالي ٢٥٠٠٠٠ كيان فريد. تم هذا النشاط بقيمة ٢٦ مليار دولار عبر كل من شبكتي إيثريوم وباينانس سمارت تشين، والتي تعد حاليًا أكثر أسواق التمويل اللامركزي نشاطًا.