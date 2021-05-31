البنك المركزي الهندي يوضح اللوائح بينما تتجنب البنوك المحلية العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 31 مايو 2021 07:05 مساءً - أصدر البنك المركزي الهندي إشعارًا رسميًا بشأن حقيقة أن البنوك المحلية تحذر العملاء من استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

وقد نُشر الإشعار يوم الإثنين، ويشير إلى أن بنك الاحتياطي الهندي على علم بالتقارير الإعلامية التي تفيد بأن بعض البنوك حذرت عملائها من العملات المشفرة من خلال الإشارة إلى التعميم الذي أصدره بنك الاحتياطي الهندي (RBI) والذي تم إلغاؤه منذ ثلاث سنوات.

وجاء في الإشعار: "إن مثل هذه الإشارات إلى التعميم أعلاه من قبل البنوك/ الكيانات الخاضعة للتنظيم ليست بالترتيب لأن هذا التعميم قد ألغته المحكمة العليا الموقرة في ٤ مارس ٢٠٢٠ في مسألة التماس أمر"، مشددًا على أن التعميم لم يعد صالحًا ولا يمكن الاستشهاد به.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم تنفيذ عمليات العناية الواجبة للعملاء المتعلقة بمعايير مكافحة غسل الأموال ومعايير اعرف عميلك بموجب قانون منع غسل الأموال لعام ٢٠٠٢، حسبما أشار بنك الاحتياطي الهندي.

يأتي بيان بنك الاحتياطي الهندي ردًا على تقارير وسائل الإعلام التي تزعم أن بعض أكبر البنوك في الهند، مثل بنك إتش دي إف سي ومصرف الهند الحكومي، قد حذرت عملائها من التعامل في العملات الرقمية. ادعى بعض المستخدمين أن بنك إتش دي إف سي استشهد بأمر بنك الاحتياطي الهندي لعام ٢٠١٨ الذي يحظر تداول العملات المشفرة في الهند. وقد تم إلغاء الحظر رسميًا في مارس ٢٠٢٠ من قبل المحكمة العليا في الهند.

تضيف الأخبار إلى حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بالوضع القانوني للعملات المشفرة في الهند. ففي وقت سابق من هذا العام، زعمت مصادر مجهولة أن الحكومة كانت تخطط لحظر شامل للعملات المشفرة.