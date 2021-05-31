هيئة الرقابة اليابانية تصدر تحذيرًا لبورصة مشتقات العملات المشفرة "بايبيت"

تام شمس - الاثنين 31 مايو 2021 07:05 مساءً - يُزعم أن بايبيت ومقرها سنغافورة، وهي خامس أكبر بورصة في العالم لمشتقات العملات المشفرة من حيث حجم التداول، تدير خدمات عملات مشفرة غير مسجلة في اليابان، وفقًا لتحذير رسمي.

حيث أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية رسالة تحذير رسمية إلى بايبيت تفيد بأن الشركة غير مسجلة لتشغيل خدمات العملات المشفرة في الدولة.

وجاء التحذير ردًا على حملة بايبيت التسويقية التي قيل إنها استهدفت المستثمرين اليابانيين، وفقًا لنوربرت غيرك، مؤسس وممثل مركز التكنولوجيا "طوكيو فاينتيك".

حيث كتب غيرك في مشاركة مدونة: "لم يحدث مثل هذا التوبيخ العلني لإدارة شركة غير مسجلة منذ فترة، لذلك يجب أن نفترض أن هيئة الخدمات المالية قد شهدت تسويقًا عدوانيًا من بايبيت للمستثمرين اليابانيين والذي يتجاوز التجاوزات الشائعة المتمثلة في تقديم موقع الويب الخاص بهم باللغة اليابانية وعدم حظر عناوين IP اليابانية.

كما ادعى غيرك أن موقع بايبيت الياباني لا يذكر أنه لا يُسمح للمستثمرين المحليين بالوصول إلى المنصة ولا يمنع عناوين IP المحلية من الوصول إليها. وأشار إلى أن البورصات الأخرى مثل بورصة ديربيت لمشتقات العملات المشفرة في بنما، قامت بحظر عناوين IP التي تتخذ من اليابان مقرًا لها.

وفقًا لإشعار على قناة تيليغرام اليابانية التابعة لديربيت، قامت ديربيت بحظر المستخدمين اليابانيين من الوصول إلى منصتها في ١ مايو ٢٠٢٠.

في مارس، علقت بايبيت خدماتها للعملاء في المملكة المتحدة بعد فرض حظر شامل على تداول مشتقات العملات المشفرة للأفراد من قبل هيئة الخدمات المالية.