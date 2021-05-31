بورصة العملات المشفرة كوين تشك تُعلن عن أول طرح أولي بالبورصة في اليابان

تام شمس - الاثنين 31 مايو 2021 07:05 مساءً - يقترب هدف كوين تشك المتمثل في إجراء أول طرح أولي بالبورصة على الإطلاق في اليابان من أن يصبح حقيقة واقعة.

ووفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية أن عرض التبادل الأولي لهاش باليت (HPT) سيعقد في الصيف. طرح الأولي بالبورصة هي شكل معدل من الطرح الأولي للعملة، حيث تعمل منصة تبادل العملات الرقمية كوسيط بين مصدري التوكنات والمستثمرين.

وقد دخلت كوين تشك في شراكة مع هاش باليت في أغسطس ٢٠٢٠، مع خطط ليكون توكن HPT أول توكن خدمة صادر عن طرح أولي بالبورصة في سوق العملات المشفرة الياباني. في ذلك الوقت، كانت الخطة تأتي في أعقاب قوانين العملة المشفرة التي تم تمريرها حديثًا في اليابان، مما أدى إلى إنشاء إطار قانوني واضح لأحداث بيع التوكنات من بين قطاعات السوق الأخرى.

لقد كانت عمليات الطرح الأولي بالبورصة أيضًا موضوع عدم اليقين التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت التوكنات المعروضة مؤهلة كأوراق مالية.

بالنسبة إلى كوين تشك، فإن الهدف المتمثل في إجراء أول طرح أولي بالبورصة في اليابان هو جزء من الجهود المبذولة لتحسين أعمالها في مجال العملات المشفرة. ففي يناير ٢٠١٨، عانت كوين تشك واحدة من أكبر عمليات اختراق لبورصة عملات مشفرة في التاريخ، حيث سُرقت حوالي ٥٣٤ مليون دولار من توكنات نيم (XEM) من المنصة.

هاش باليت عبارة عن منصة توكنات غير قابلة للإتلاف متعددة شبكات بلوكتشين ومقرها اليابان وتركز على المحتوى الرقمي، مثل المانغا والموسيقى والرياضة، من بين أمور أخرى. وتدعم منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف شبكات بلوكتشين الشهيرة، مثل إيثريوم ونيو وأونتولوجي.